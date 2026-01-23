¿Habrá conciertos o ferias del agricultor el día de las elecciones? TSE aclara el tema

¿Planea realizar un evento masivo para el fin de semana de las elecciones? Pues el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó que este tipo de actividades está prohibidas esos días.

LEA MÁS: José Aguilar Berrocal se enojó en debate televisivo y protagonizó tenso momento tras filazo de otro candidato

Las autoridades señalaron que no se puede realizar cualquier actividad que implique gran movilización de personas o que interrumpa el libre tránsito de los votantes en cualquier parte del país.

Esta medida se aplica para el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.

El Tribunal Supremo de Elecciones recordó que no se pueden hacer actividades masivas que impidan el tránsito de los votantes para el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero. (Steven Alfaro/Instagram)

“La institución procura garantizar que la jornada de votación transcurra en condiciones de orden, seguridad y tranquilidad. El llamado se hace a las entidades que otorgan permisos para efectuar actos masivos, tales como los ministerios de Salud, Cultura y Juventud, Deporte, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el Comité Olímpico Nacional, las municipalidades de todo el país, así como las asociaciones y federaciones deportivas de Costa Rica”, mencionó el TSE.

Por otra parte, las autoridades electorales informaron a la Junta Nacional de Ferias que el Cuerpo Nacional de Delegados (CND) coordinará las ferias del agricultor en los días previos a las elecciones para evitar choques con el proceso electoral.

LEA MÁS: ¿Una alianza entre Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles? Esto dicen los candidatos

Medida también se aplicará en eventual segunda ronda

El Tribunal indicó que esta medida se aplicaría también en una eventual segunda ronda electoral.

Los días domingo 4 y domingo 5 de abril no se podrán realizar actividades masivas, en caso de que haya elecciones.

Las autoridades también informaron a la Conferencia Episcopal de Costa Rica que no se podrán realizar procesiones religiosas en las vías públicas el domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección). Todo evento religioso deberá celebrarse estrictamente dentro de los templos.

En caso de que haya una segunda ronda electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones recordó que las procesiones religiosas están prohibidas para que la gente pueda votar tranquila el domingo 5 de abril. (Keyna Calderón)

LEA MÁS: La aclaración de Ariel Robles y las risas que marcaron el “Antidebate” de TD Más