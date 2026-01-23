Estos son los últimos debates presidenciales antes de las elecciones 2026

Ya faltan pocos días para las elecciones presidenciales de 2026 y los candidatos se preparan para dar un último esfuerzo en los debates presidenciales.

LEA MÁS: El cantón de Liberia está de luto por la muerte de la vicealcaldesa Marina Álvarez Canales

Durante la última semana de enero, varios medios de comunicación organizarán encuentros para conocer más sobre las propuestas de los aspirantes a la presidencia en temas de importancia para el país.

Los candidatos presidenciales deben dar un último esfuerzo en los debates durante la última semana de enero, previo a las elecciones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Estos son los últimos debates de las elecciones presidenciales 2026:

Columbia

El encuentro se realizará el lunes 26 de enero a las 6 p.m. Participarán Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Claudia Dobles (coalición Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio), Laura Fernández (Pueblo Soberano), Fabricio Alvarado (Nueva República) y José Aguilar (Partido Avanza).

El debate se transmitirá en vivo en las redes sociales de Noticias Columbia y la Universidad Latina y la radioemisora 98.7 FM.

Repretel y Monumental

Noticias Repretel y Noticias Monumental se unieron para realizar el debate el martes 27 de enero a las 7:30 p.m.

En este encuentro participarán Claudia Dobles, Ariel Robles, Álvaro Ramos, Fabricio Alvarado, Laura Fernández, Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista) y Natalia Díaz (Unidos Podemos).

Algunos candidatos presidenciales participarán en los debates de Columbia, Repretel y Monumental y Teletica. El de Trivisión fue grabado el miércoles 21 de enero, pero se transmitirá la próxima semana. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Se transmitirá a través del canal 6, la radioemisora 93.5 FM de Monumental, las páginas de Facebook de Noticias Repretel, Repretel.com y Noticias Monumental, el canal de YouTube de Noticias Grupo Repretel, los sitios web Repretel.com y Monumental.co.cr y la aplicación móvil Radio Monumental.

LEA MÁS: José Aguilar Berrocal se enojó en debate televisivo y protagonizó tenso momento tras filazo de otro candidato

Teletica

La Televisora de Costa Rica invitó a su debate a Álvaro Ramos, Laura Fernández, Ariel Robles y Claudia Dobles. Sin embargo, la candidata del Partido Pueblo Soberano rechazó la invitación, mientras que los demás confirmaron.

La empresa ubicada en La Sabana informó que la lista final se iba a definir tras la publicación de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) el miércoles 21 de enero.

Cabe mencionar que el candidato José Aguilar envió una carta tanto a Teletica como a Repretel solicitándoles un espacio en sus debates.

Por otra parte, Teletica anunció que habrá una cobertura digital paralela al debate presidencial mediante un panel que analizará las intervenciones de los candidatos. En este espacio participarán la periodista Johanna Villalobos, los productores del Chinaoke, Melany Mora y James Meneses, y el politólogo Sergio Araya. Será transmitido en vivo por el canal de YouTube de Teletica Streams.

Trivisión

La televisora regional Trivisión había anunciado que iba a transmitir el debate del 26 al 30 de enero; sin embargo, según CR Hoy, el director del noticiero, Jerry Alfaro, indicó que este sábado 24 de enero se anunciarán las fechas oficiales.

Se había invitado a los 20 candidatos; no obstante, algunos declinaron su participación porque no estaban de acuerdo con que fuera pregrabado, como Claudia Dobles, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo y Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social).

LEA MÁS: ¿Una alianza entre Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles? Esto dicen los candidatos