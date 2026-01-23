Nacional

El cantón de Liberia está de luto por la muerte de la vicealcaldesa Marina Álvarez Canales

La Municipalidad de Liberia confirmó la muerte de doña Marina Álvarez Canales, su vicealcaldesa

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El cantón de Liberia se encuentra de luto tras el fallecimiento de doña Marina Álvarez Canales, quien se desempeñaba como vicealcaldesa de la Municipalidad de Liberia y además era exregidora.

La noticia fue confirmada este viernes por la municipalidad, que expresó su reconocimiento a la labor de Álvarez en beneficio del cantón.

Reconocimiento a su labor

“Expresamos nuestro sincero agradecimiento, resaltando su valiosa labor social en favor de nuestro cantón. Nos unimos al dolor que embarga hoy a su familia, elevando oraciones para que encuentren consuelo ante su pérdida y para que su alma descanse en paz”, informó la entidad.

Marina Álvarez
La noticia del fallecimiento de doña Marina Álvarez fue confirmada por la municipalidad. (Bagaces radio/Facebook)

Mensaje de medios

El pasado 4 de enero, el medio Aló Noticias la felicitó por su cumpleaños destacando que era una mujer guerrera y sobreviviente de cáncer.

El equipo de La Teja le envía un mensaje de condolencia a sus familiares, acompañándolos en este momento de dolor.

