Nacional

El poderoso mensaje de María Luisa Ávila que explica por qué sería tan malo eliminar garantías individuales en Costa Rica

La exministra recordó las restricciones durante la pandemia y llamó a reflexionar sobre el impacto de suspender derechos fundamentales

Por Fabiola Montoya Salas
María Luisa Ávila se pronunció sobre el debate en torno a las garantías individuales en Costa Rica. (Facebook)

María Luisa Ávila lanzó un mensaje contundente en el que cuestiona la posibilidad de eliminar o suspender garantías individuales en Costa Rica y advierte sobre las consecuencias que podría tener una medida de ese tipo.

“¿Recuerdan cuando muchos se quejaban por no poder sacar su carro después de las 10 de la noche durante la pandemia?”, comenzó preguntando en redes, en alusión a las restricciones sanitarias que limitaron la movilidad de la población.

María Luisa ávila
Este fue el mensaje de María Luisa Ávila. (María Luisa ávila /María Luisa ávila)

Su pronunciamiento surge luego de que el candidato a diputado por el primer lugar de San José con el Partido Pueblo Soberano (PPSO) Nogui Acosta, manifestara en un debate de Repretel que estaría de acuerdo en suspender garantías y libertades individuales en caso necesario. Cosa que ya había dicho también Laura Fernández.

Ávila señaló que actualmente el país cuenta con una serie de garantías y libertades que protegen a la ciudadanía y dejó entrever que suspenderlas implicaría afectar directamente a la población en su vida diaria.

Además, advirtió que, en un escenario así, incluso, manifestar inconformidad podría dejar de ser sencillo.

“Si no me creen, solo deben buscarlo”, expresó en referencia a las declaraciones dadas en televisión.

La exministra cerró su mensaje haciendo un llamado a la participación ciudadana: “Salgamos a votar el próximo 01 de febrero”.

María Luisa Ávilagarantías individualescosta rica
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

