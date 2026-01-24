Estos son los candidatos a diputados de Pueblo Soberano que llegarían a la Asamblea Legislativa

El país está a pocos días de elegir no solo al presidente de la República, sino también a los futuros diputados que llenarán los curules en la Asamblea Legislativa en mayo de este año.

Según las encuestas, es un hecho que Pueblo Soberano tendría mayoría de diputados en la próxima Asamblea Legislativa

Muchos de sus candidatos son exjerarcas del gobierno de Rodrigo Chaves y otros son desconocidos o tendrían lazos evangélicos, tal y como lo dio a conocer este medio hace unos días.

Algunos candidatos a diputados de Pueblo Soberano son exjerarcas del gobierno de Rodrigo Chaves, mientras que otros tienen lazos con la religión evangélica. (La Nación/Diseño /Diseño Canva)

Estos son los aspirantes a diputaciones por provincia:

San José

Nogui Acosta Jaén

Es exministro de Hacienda y encabeza la lista de diputaciones en San José. Él renunció a su cargo en Hacienda el 30 de julio de 2025 y luego, se tiró como candidato a diputado.

Durante su gestión hubo polémicas, por ejemplo, el “megacaso” por supuesta evasión contra Leonel Baruch, dueño de BCT y CR Hoy el cual denunció por un video que vio en TikTok.

Además, pretendió comprar una póliza para proteger al presidente Rodrigo Chaves y los demás jerarcas del gobierno en caso de meterse en una bronca.

Según Semanario Universidad, en julio de 2025, el Ministerio Público señaló que él tenía 19 causas penales por supuestos delitos como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, influencia en contra de la Hacienda Pública, fraude a la Hacienda Pública, prevaricato, entre otros.

Kattia Mora Montoya

Es pastora evangélica y abogada especializada en derecho notarial y registral.

Según su biografía publicada en el Tribunal Supremo de Elecciones, lidera la Iglesia Catedral de Fe en Guayabo de Mora desde 2010 y fue productora televisiva entre 2008 y 2010.

Stephan Brunner Neibig

Es exvicepresidente de la República; renunció a su cargo en julio de 2025.

Fue acusado por el Ministerio Público por presunto financiamiento ilícito en la campaña pasada. También fue señalado por ordenar el pago de una póliza de seguro para el gobierno.

Brunner es el responsable de la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional.

El exvicepresidente de la República, Stephan Brunner, busca la tercera diputación por San José. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Cartago

Cindy Blanco González

Tendría vínculos con la religión evangélica, pues sigue a varios pastores en redes sociales.

Según su biografía en el TSE, es abogada y notaria pública, fue directora de procedimientos administrativos en la ARESEP y profesora universitaria.

Robert Barrantes Camacho (conocido como Robert Jr.)

Es pastor evangélico de la iglesia Brazos de Amor e influencer afín al gobierno. Es productor audiovisual y coach de vida. Fue consultor del BCIE entre 2024 y 2025. Alberto Vargas, conocido como Piero Calandrelli, señaló que Barrantes sería el enlace entre Casa Presidencial y la red de troles que ha atacado a periodistas y diputados.

Yara Jiménez Fallas

Trabaja como secretaria del Consejo de Gobierno. Fue asistente en el Banco Central y abogada en Aduanas y Tesorería Nacional. Alejandro Acón, del BN, confirmó que Luis Amador y Yara Jiménez solicitaron información sobre un seguro de caución para Tradeco.

Heredia

Marta Eugenia Esquivel

Es expresidenta de la Caja y exministra de Mideplan. Renunció en julio de 2025 para postularse.

El Ministerio Público abrió una causa en su contra por el caso Barrenador por presunto sobreprecio en contratos de Ebáis. Hasta junio de 2025 acumulaba 26 denuncias penales.

También ha sido denunciada por tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, entre otros. La Junta Directiva de la Caja interpuso un proceso de lesividad por presuntos sobresueldos.

Marta Eugenia Esquivel está involucrada en el caso Barrenador, junto con María Isabel Camareno, quien también es candidata a diputada. (Facebook Marta Esquivel/Cortesía)

Juan Manuel Quesada

Es expresidente del AyA; renunció en julio de 2025. Fue cuestionado por comprar un carro de lujo de $93.000 y por problemas de agua en varias comunidades.

Kattia Jiménez Chavarría

Es docente y abogada; trabajó en colegios nocturnos, diurnos y CINDEA.

Alajuela

José Miguel Villalobos

Es abogado; ha defendido a narcotraficantes del caso Fénix y acompañó a Rodrigo Chaves como su abogado. Fue denunciado por presunta falta profesional y enfrenta un proceso disciplinario.

También es el abogado de varios de los acusados por el caso La Trocha, sí, el mismo que tanto critica Rodrigo Chaves y que fue destapado por Laura Chinchilla.

Un informe de la CCSS indicó que adeudaba más de 312 millones de colones.

Zaira Murillo Marín

Es ingeniera industrial y especialista en liderazgo social y comunitario. Fue docente universitaria.

Gerardo Bogantes Rivera

Es abogado y empresario. Fue director jurídico del Ministerio de Trabajo y asesor del CNP y de diputados.

Puntarenas

Royner Mora Ruiz

Es exministro del Deporte. Dejó su cargo en marzo de 2025. Ha militado en varios partidos políticos.

María Isabel Camareno

Fue parte de la Junta Directiva de la CCSS. Es imputada del caso Barrenador.

Ariel Mora Fallas (Profe Ariel)

Es influencer y docente y “enlace territorial” de la Casa Presidencial. Radio Zurquí reveló hace unos meses que le pagan 1.5 millones como consejero presidencial.

Buscó la candidatura a la alcaldía de Buenos Aires de Puntarenas en 2024.

Limón

Osvaldo Artavia Carballo

Es expresidente ejecutivo del Inder; es abogado y egresado en Agronomía.

Kristel Ward Hudson

Es exviceministra de Juventud; fue destituida en 2024. Es profesional en trabajo social.

Reynaldo Arias Mora

Es licenciado en Derecho y notario público. Fue presidente municipal y regidor municipal de Pococí.

Exjerarcas, líderes evangélicos y figuras afines al gobierno buscan curules en la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco Granados)

Guanacaste

Nayuribe Guadamuz

Es exministra de Cultura; fue destituida tras tramitar una declaratoria para una marcha del orgullo sin autorización.

Daniel Siezar Cárdenas

Es abogado y notario público. Tiene antecedentes de participación en iglesias evangélicas. Hace poco falleció su hijo tras un accidente en Bagaces.

Cindy Murillo Artavia

Es abogada y notaria. Trabajó en el despacho del legislador Daniel Vargas y fue candidata a la alcaldía de Tilarán.

Según CR Hoy, ella pagó 100.00 colones a la organización de las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz para que Laura Fernández figurara como invitada especial al tope.

