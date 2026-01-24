Laura Chinchilla apela a tres “razones sagradas” en su llamado a las mujeres indecisas a votar contra la continuidad

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, hizo este sábado un enérgico llamado a las mujeres indecisas para que salgan a votar en las elecciones del 1.° de febrero, con el fin de evitar la continuidad del chavismo en Costa Rica.

La exmandataria apeló a tres razones que calificó como sagradas para ese sector de la población: los hijos, las familias y la dignidad.

Laura Chinchilla fue contundente en el llamado que les hizo este sábado a las mujeres indecisas de cara a las elecciones del 1 de febrero. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Queridas amigas: Es comprensible que se sientan distantes y hasta confundidas respecto a las elecciones, pero en nombre de las razones que son tan sagradas para nosotras, como los hijos, las familias y su dignidad, es crucial que voten por un cambio en el rumbo que lleva Costa Rica”, expresó Chinchilla.

Mensaje directo a las mujeres indecisas

Las declaraciones forman parte de un video que publicó en sus redes sociales, en el que se dirigió directamente a las mujeres, grupo que —según la más reciente encuesta del CIEP— concentra el mayor porcentaje de personas indecisas rumbo a los comicios.

“Ustedes (mujeres), más que ningún otro sector en el país, saben de lo que les hablo y de que hoy más que nunca tienen el poder de generar ese cambio”, afirmó con vehemencia.

La sorpresa de Chinchilla

Doña Laura también manifestó su sorpresa ante el hecho de que la candidata oficialista, pese a figurar como favorita en las encuestas, no haya logrado convencer a una gran parte del electorado femenino, algo que ella asegura no vivió durante su campaña presidencial en el 2010.

“A pesar de lo que indican algunas encuestas, la verdad es que nada está decidido aún. La última palabra la tendrán los ciudadanos en el momento de votar. Muchas personas aún ni siquiera han tomado una decisión por quién votar; la mayoría son mujeres.

“Este dato me sorprende especialmente, considerando que la candidata del oficialismo y que, según las encuestas, es la favorita, es una mujer. Durante mi campaña no solo se unieron en gran número (las mujeres), sino que lo hicieron con entusiasmo y convicción, pero hoy muchas sienten dudas y desconfianza”, señaló.

El mensaje de Laura Chinchilla a las mujeres indecisas

Dos grupos de mujeres indecisas

La expresidenta dividió a las mujeres que aún no definen su voto en dos grandes grupos. El primero, conformado por quienes no tienen tiempo para informarse, debido a sus múltiples responsabilidades laborales y familiares.

A ellas las invitó a sacar un espacio para analizar las propuestas y les aseguró que “sí hay opciones decentes en los partidos de oposición” para votar.

El segundo grupo, dijo, está conformado por mujeres apáticas y desencantadas, debido al incumplimiento de gobiernos anteriores. A ellas les habló con empatía, pero también con una fuerte dosis de realidad.

Una cruda radiografía de la realidad femenina

“Otras se sienten desconectadas de la política porque esta las ha dejado de lado: son las mujeres las que soportan el mayor peso de los problemas acumulados por el gobierno actual, son ellas las que más se angustian al imaginar a sus hijos expuestos siendo víctimas de balas perdidas o siendo reclutados por pandillas, son ellas las que claman por oportunidades que antes existían, como oportunidades de cuido infantil o becas para la educación de sus hijos, y que se han esfumado.

“Las que sufren las tasas de desempleo y son más vulnerables al empleo informal. Son ellas las que padecen la violencia machista, enfrentándose a agresiones de sus parejas que algunas veces resultan fatalmente letales. Esas mismas mujeres que, en lugar de recibir apoyo y protección por parte del gobierno, observan con asombro cómo, más bien, el gobernante se convierte en una fuente de inspiración para sus agresores”, concluyó.

