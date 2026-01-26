Tribunal Supremo de Elecciones mandó un fuerte mensaje a los costarricenses a una semana de las elecciones

A pocos días de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo 1.º de febrero, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) envió un mensaje contundente a los costarricenses, destacando la importancia de ejercer el voto como un acto fundamental para la democracia del país.

“No es un simple trámite”

La magistrada Eugenia Zamora Chavarría (al centro), presidenta del TSE, hizo un llamado directo a los costarricenses. (TSE/TSE)

El mensaje fue compartido mediante un video institucional encabezado por Eugenia Zamora, presidenta del TSE, quien recordó el valor histórico y democrático del proceso electoral costarricense.

“Queridos costarricenses, el próximo de febrero nuestro país volverá a vivir uno de los actos más valiosos de su historia: elegir. Elegir en libertad, en paz y en secreto, a sus nuevas autoridades nacionales. No es un simple trámite”, expresó Zamora al inicio del mensaje.

La jerarca recalcó que la democracia costarricense es fruto de décadas de esfuerzo colectivo y que debe ser protegida por la ciudadanía.

“Hace muchos años decidimos resolver nuestras diferencias con votos, no con violencia; con leyes, no con imposiciones; con diálogo, nunca con miedo. Nadie nos regaló nuestra democracia, fue construida con esfuerzo”, afirmó.

Zamora añadió que ser una democracia plena en 2026 no solo representa un privilegio, sino también una responsabilidad compartida entre todos los ciudadanos.

Votar como acto de pertenencia

En el mismo video participa Max Esquivel, vicepresidente del TSE, quien enfatizó la relevancia de una participación electoral amplia y consciente.

“Votar es un derecho, pero también un acto de pertenencia, es decirle al país: me importa”, señaló Esquivel.

Además, subrayó que a toda la nación le conviene una elección con alta concurrencia y participación.

“A todos nos conviene una elección concurrida, con participación robusta, festiva y orgullosa, independientemente de la preferencia partidaria de cada cual”, agregó.

Según explicó, una elección masiva se traduce en un gobierno que representa de mejor manera la diversidad y la voluntad del país.

Llamado final a la responsabilidad ciudadana

El Tribunal Supremo de Elecciones instó a votar en paz y libertad este domingo. (Shutterstock/Imagen)

El video también incluye la participación de otros magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, quienes reiteraron el mensaje central: la importancia de votar de forma responsable, informada y pacífica este próximo domingo.

El TSE recordó que el proceso electoral es una oportunidad para fortalecer la democracia y reafirmar los valores que han caracterizado históricamente a Costa Rica.

Nota realizada con ayuda de IA