“Costa Rica está a tiempo”: cubano que vive en el país llama a votar y alerta sobre concentración de poder

A pocos días de las elecciones, un cubano que vive en Costa Rica advirtió el camino al que podría llegar el país si no se hace algo a tiempo.

Pablo Castro, nombre ficticio para resguardar su identidad, ve algunas similitudes entre el presidente Rodrigo Chaves y los líderes cubanos, por su estilo de discurso.

Él prefiere no dar su nombre porque tiene familia en Cuba y le da miedo que por hablar mal del régimen no lo dejan entrar a su país en el futuro.

El cubano instó a los votantes elegir a un candidato que tenga propuestas que haga prosperar a Costa Rica y no aquel que busca beneficiarse. (Pablo Castro/Pablo Castro)

Algunas situaciones que han puesto a Costa Rica en vilo, como la educación, han preocupado a Pablo y por eso hizo un llamado urgente a la gente para que salga a votar el 1 de febrero, más cuando el oficialismo busca continuar en el poder, a través de su candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano.

Puede ser lamentable

Pablo comentó que la mayor similitud entre la dictadura cubana y el chavismo (de Rodrigo Chaves) radica, únicamente, en su líder.

“Aunque las similitudes pueden ser mayores si el PPSO cumple el deseo de continuar en el gobierno por otros cuatro años. Si ocurriere, y el pueblo costarricense le da el poder casi absoluto que está solicitando con sus 40 diputados, las similitudes entre la dictadura cubana y el chavismo, serán, lamentablemente, mayores”, dijo.

La vida de los cubanos cambió para siempre cuando la Revolución cubana triunfó en enero de 1959, con Fidel Castro como figura líder. Cuba se convirtió en un país monopartidista, donde la gente no puede disfrutar de elecciones directas. Además, los ciudadanos viven con restricción, persecución y condena, mientras luchan por sus derechos y libertades individuales.

“Rodrigo Chaves comparte el mismo estilo confrontativo en sus discursos que los líderes cubanos, heredado de Fidel Castro, con un uso en su narrativo del ‘pueblo contra las élites’, que, a la larga, es un discurso sustentado en el odio y la división de la sociedad”, comentó.

“Una retórica populista que da la falsa imagen de que ellos son víctimas de este ‘enemigo’ de las clases más desprotegidas de la sociedad”, añadió.

Discurso agresivo de Chaves lo alarmó

La primera alarma que Pablo vio fue lo agresivo que considera el discurso del mandatario contra los medios de comunicación, partidos tradicionales y algunos sectores institucionales que cumplen su función de reguladores de la democracia.

“¿Cuántas veces no ha despotricado contra el Tribunal Supremo de Elecciones, el mismo que resguardó su victoria en el 2022? ¿Cuántas contra la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial? Minimiza y ridiculiza a la prensa que no es afín. Rinde culto a la personalidad, quiere afianzarse como eje central del proyecto político en Costa Rica, se cree el salvador de este pedazo de tierra, sin dar crédito a los logros sociales de los gobiernos anteriores", expresó.

El cubano ve similitudes en el estilo de discurso entre Rodrigo Chaves y los líderes cubanos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una situación que más le preocupó es el sistema educativo del país, por el hecho de que la ruta de la educación nunca existió. Además, otro tema que también le llamó la atención, son los seguidores del mandatario.

“Me preocupa que el gobierno de Rodrigo Chaves tenga tantos adeptos o fanáticos embrujados con sus cantos de sirena... o gritos de sirenas. Porque el desempeño ha sido de lo peor que he conocido a lo largo de los años que tengo de vivir en Costa Rica”, aseguró.

Cubanos arriesgan su vida

Para buscar mejores oportunidades de vida, los cubanos arriesgan sus vidas para salir de la isla ubicada en el Caribe. Según Pablo, se ponen ante una disyuntiva: morir ahogados en el mar o asfixiados dentro de una sociedad tiranizante, con limitaciones en todas las facetas de la vida.

De hecho, en redes sociales se pueden encontrar videos de cubanos que se quedan sin electricidad por varios días o no tienen acceso al alimento porque el dinero no les alcanza comprar o porque no hay suficientes productos a la venta.

“En Cuba no se vive, se sobrevive cómo mejor se puede. No hay separación de los poderes en los que se sustenta una democracia, el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Existe una concentración del poder, que hace que el Gobierno tenga el control total de las instituciones”, comentó el cubano.

Pablo señaló que en la isla no hay libertad de expresión y que el gobierno persigue a los opositores y criminaliza las protestas. También se censuran los medios de comunicación que no son afines a la ideología de la dictadura.

“Repito: no hay separación de poderes, hago hincapié en este hecho porque es lo que se quiere intentar en Costa Rica con la obtención de los 40 diputados, ¿a qué se traduce eso? Pues la mayoría necesaria para escoger a los magistrados. ¿Qué peligro corremos? El cambio de la Constitución, como pasó en Cuba, Venezuela, El Salvador... Desean 40 diputados para hacer y deshacer a su antojo, para convertir al país en un experimento social sin fecha de caducidad, porque hasta el período de reelección puede ser indefinido", dijo.

Costa Rica está a tiempo

Pablo invitó a la gente a salir a votar el 1 de febrero, pues cree que Costa Rica aún está a tiempo para no caer en el mismo destino que Cuba, Nicaragua o Venezuela.

“La información es un arma muy poderosa, puede salvar o destruir, depende de la fuente que venga. También es importante analizar el entorno, (...) hay que ver, informarse y saber interpretar la realidad de nuestros países vecinos”, comentó.

El cubano aconsejó a los ticos votar por el candidato que tengan proyectos que hagan prosperar a Costa Rica y no por el que lo haga para beneficio propio, de sus amigos o para alimentar su propio ego.

Un cubano hizo un llamado urgente a los costarricenses para que salgan a votar el 1 de febrero. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ)

