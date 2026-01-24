Nacional

Equipo de campaña del PUSC denuncia robos de importante equipo en sus instalaciones

El equipo de campaña del candidato a la presidencia por el PUSC Juan Carlos Hidalgo hizo una seria denuncia, a una semana de las elecciones nacionales

Por Yenci Aguilar Arroyo

El equipo de campaña del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuyo candidato a la Presidencia es Juan Carlos Hidalgo denunció que en su sede, ubicada en Los Yoses, frente a la iglesia de Fátima fue objeto de dos robos durante la madrugada del 21 de enero y la de este viernes 23 de enero.

De acuerdo con el partido socialcristiano, en el primer robo se llevaron dos computadoras del Departamento de Electorales y en la madrugada del viernes sustrajeron una computadora más.

“Estos hechos generan preocupación, especialmente por ocurrir a escasos días del proceso electoral nacional.

Juan Carlos Hidalgo es el candidato a la presidencia por el Partido Unidad Social Crustiana (PUSC). Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Como corresponde, el PUSC ya interpuso formalmente las denuncias del caso ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las cuales se adjuntan a este comunicado”, destacó la agrupación política.

La gravedad de la situación

Al respecto, la jefa de campaña y candidata a la Vicepresidencia de la República, Yolanda Fernández, expresó su preocupación por la gravedad de la situación:

“Nos preocupa profundamente que estos robos ocurran a tan pocos días de las elecciones.

21 de setiembre del 2025. Colegio Monterrey, San Pedro, San José. 08:00 hrs. El Partido Unidad Social Cristiana realizó una asamblea en la cual fueron oficializados los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia Yolanda Fernández Ochoa y Steven Alberto Barrantes Núñez . La fórmula presidencial del PUSC la encabeza el candidato a la presidencia Juan Carlos Hidalgo. En la foto: Alejandro Pacheco emite su voto. Foto: Albert Marín
Yolanda Fernández. candidata a la vicepresidencia y jefa de campaña lamentó la situación que ocurrió en las instalaciones del partido. Foto: Albert Marín. (Albert Marin/PUSC elige a Yolanda Fernández Ochoa y Steven Alberto Barrantes Núñez como candidatos a las vicepresidencias.)

“Se trata de hechos que afectan el normal desarrollo del trabajo político y democrático del partido. Confiamos en el trabajo de investigación de las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido”.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

