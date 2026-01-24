Equipo de campaña del PUSC denuncia robos de importante equipo en sus instalaciones

El equipo de campaña del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuyo candidato a la Presidencia es Juan Carlos Hidalgo denunció que en su sede, ubicada en Los Yoses, frente a la iglesia de Fátima fue objeto de dos robos durante la madrugada del 21 de enero y la de este viernes 23 de enero.

De acuerdo con el partido socialcristiano, en el primer robo se llevaron dos computadoras del Departamento de Electorales y en la madrugada del viernes sustrajeron una computadora más.

“Estos hechos generan preocupación, especialmente por ocurrir a escasos días del proceso electoral nacional.

Juan Carlos Hidalgo es el candidato a la presidencia por el Partido Unidad Social Crustiana (PUSC). Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Como corresponde, el PUSC ya interpuso formalmente las denuncias del caso ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las cuales se adjuntan a este comunicado”, destacó la agrupación política.

La gravedad de la situación

Al respecto, la jefa de campaña y candidata a la Vicepresidencia de la República, Yolanda Fernández, expresó su preocupación por la gravedad de la situación:

“Nos preocupa profundamente que estos robos ocurran a tan pocos días de las elecciones.

Yolanda Fernández. candidata a la vicepresidencia y jefa de campaña lamentó la situación que ocurrió en las instalaciones del partido. Foto: Albert Marín. (Albert Marin/PUSC elige a Yolanda Fernández Ochoa y Steven Alberto Barrantes Núñez como candidatos a las vicepresidencias.)

“Se trata de hechos que afectan el normal desarrollo del trabajo político y democrático del partido. Confiamos en el trabajo de investigación de las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido”.