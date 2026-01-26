“El enojo no construye”: el fuerte mensaje de Christiana Figueres de cara a las elecciones

La economista y líder ambiental internacional Christiana Figueres utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo y sin rodeos a la ciudadanía de cara a las elecciones del 1° de febrero, en el que reconoció el cansancio social del país, pero insistió en que la salida está en la participación y no en la indiferencia.

Christiana Figueres envió un mensaje político previo a las elecciones del 1 de febrero. (JOHN DURAN)

En un video difundido en sus plataformas digitales, Christiana Figueres, hermana del expresidente José María Figueres e hija del expresidente José Figueres Ferrer, aseguró que comprende el malestar que sienten muchos costarricenses.

“Yo también estoy enojada y cansada. Las cosas no avanzan”, expresó al señalar que las instituciones no están respondiendo como deberían y que muchas promesas políticas se han quedado sin resultados concretos.

“El enojo es justificado, pero no suficiente”

Figueres advirtió que el descontento ciudadano es comprensible, pero subrayó que no puede ser el único motor del cambio. “El enojo por si solo no construye. Si no se transforma, termina destruyendo”, afirmó, al recalcar que Costa Rica no necesita destruirse para cambiar.

En ese sentido, hizo un llamado a apostar por el diálogo constructivo y por acciones tangibles, alejadas del enfrentamiento constante y de la polarización.

El llamado a votar

La líder ambiental también confirmó que saldrá a votar en las próximas elecciones y explicó las razones de su decisión. “Voy a votar por un cambio de ruta”, indicó, señalando la necesidad de soluciones en temas como seguridad, presas y protección de los recursos naturales.

Figueres insistió en la importancia de la participación ciudadana al recordar que “cuando no votamos, dejamos a los políticos sin control”, y advirtió sobre los riesgos de concentrar el poder y perder libertades fundamentales.

El mensaje cerró con un llamado claro a las urnas, destacando que en Costa Rica cada voto cuenta y que la decisión de no participar puede traer consecuencias a futuro.

