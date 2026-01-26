¿Habrá sorteo de lotería este domingo 1 de febrero? JPS aclara qué pasará

El país se prepara para un día clave del calendario nacional con la celebración de una fiesta electoral, una jornada que paraliza múltiples actividades, incluida la Lotería Nacional, por lo que este domingo 1 de febrero no se realizará ningún sorteo.

Durante esta semana, decenas de compradores habituales de Lotería Nacional han manifestado dudas sobre si habría sorteo este domingo 1 de febrero, tomando en cuenta la importancia de la jornada electoral que vivirá el país.

La inquietud de los jugadores, muchos de ellos fieles participantes que semana a semana compran sus fracciones con la esperanza de convertirse en millonarios, fue aclarada por el presentador Arie García, quien explicó que no habrá sorteo dominical debido a las elecciones.

La jornada electoral obligó a suspender el sorteo dominical de la Lotería Nacional. (Albert Marin /Sorteo de la lotería)

Sorteo se traslada para el lunes

Según detalló García, la Junta de Protección Social (JPS) decidió trasladar el sorteo correspondiente para el lunes 2 de febrero, una medida que se aplica de forma general cuando el país enfrenta procesos electorales de gran relevancia.

El cambio no solo afecta a la Lotería Nacional, sino también a todos los sorteos de los diferentes juegos administrados por la JPS, incluyendo el premio acumulado, que se mantiene activo y será sorteado en la nueva fecha establecida.

La JPS recordó que estas modificaciones forman parte de los protocolos institucionales para garantizar el adecuado desarrollo de actividades cívicas y la transparencia en los procesos nacionales.

Los resultados oficiales de los sorteos reprogramados podrán consultarse a través de los canales oficiales de la Junta de Protección Social, una vez finalizados los eventos del lunes.

Nota realizada con ayuda de IA