Nacional

Lotería Nacional: Siga todos los detalles del sorteo de este domingo 25 de enero

La Junta de Protección Social lleva a cabo este domingo 25 de enero el sorteo ordinario número 4.886 de la Lotería Nacional, correspondiente al calendario oficial de sorteos de 2026

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 25 de enero el sorteo ordinario número 4.886 de la Lotería Nacional, manteniendo el plan de premios oficial definido para este inicio de año, con montos millonarios en los principales premios.

El sorteo 4886 de la Lotería Nacional forma parte del calendario oficial de sorteos de 2026 y se lleva a cabo bajo la organización de la Junta de Protección Social, institución encargada de la administración y fiscalización del juego.

LEA MÁS: Estos son los números ganadores de los Chances de este viernes

Para esta edición dominical, la JPS conserva los montos tradicionales en los premios principales, los cuales se confirmarán una vez concluido el evento oficial.

Toma de la lotería nacional
El sorteo ordinario 4886 de la Lotería Nacional se realiza este domingo 25 de enero. (JPS/Cortesía) (captura de pantalla/captura de pantalla)

Premios del sorteo 4.886

  • Premio mayor: reparte ₡175 millones por entero
    • Número: Pendiente
    • Serie: Pendiente
  • Segundo premio: reparte ₡30 millones por entero
    • Número: Pendiente
    • Serie: Pendiente
  • Tercer premio: reparte ₡14 millones por entero
    • Número: Pendiente
    • Serie: Pendiente

Además de los tres premios principales, durante el sorteo, que inició a las 7:30 p.m. se distribuirán 100 premios adicionales en distintas categorías, de acuerdo con el plan oficial de la institución.

Premio acumulado sigue activo

Para este sorteo, el premio acumulado se mantiene activo con un monto de 542 millones de colones, lo que incrementa el interés de los jugadores en esta edición dominical.

¿Cómo reclamar los premios?

15/12/2025, San José, JPS, recorrido cerca de la JPS, para ver la venta de loteria y la gente cambiando premios de la loteria Navideña.
Los resultados oficiales del sorteo 4886 se publicarán en los canales de la JPS. (JPS/Cortesía) (Jose Cordero/José Cordero)

Las personas favorecidas deberán presentar el entero o las fracciones con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, respetando los plazos y procedimientos establecidos por la Junta de Protección Social.

La lista completa de premios podrá consultarse posteriormente a través de los canales oficiales de la JPS, una vez finalizado el sorteo, y en la edición impresa de La Teja.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lotería NacionalJPSJunta de Protección SocialNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.