Lotería Nacional: Siga todos los detalles del sorteo de este domingo 25 de enero

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 25 de enero el sorteo ordinario número 4.886 de la Lotería Nacional, manteniendo el plan de premios oficial definido para este inicio de año, con montos millonarios en los principales premios.

El sorteo 4886 de la Lotería Nacional forma parte del calendario oficial de sorteos de 2026 y se lleva a cabo bajo la organización de la Junta de Protección Social, institución encargada de la administración y fiscalización del juego.

LEA MÁS: Estos son los números ganadores de los Chances de este viernes

Para esta edición dominical, la JPS conserva los montos tradicionales en los premios principales, los cuales se confirmarán una vez concluido el evento oficial.

El sorteo ordinario 4886 de la Lotería Nacional se realiza este domingo 25 de enero. (JPS/Cortesía) (captura de pantalla/captura de pantalla)

Premios del sorteo 4.886

Premio mayor : reparte ₡175 millones por entero

: reparte ₡175 millones por entero Número: Pendiente



Serie: Pendiente

Segundo premio : reparte ₡30 millones por entero

: reparte ₡30 millones por entero Número: Pendiente



Serie: Pendiente

Tercer premio : reparte ₡14 millones por entero

: reparte ₡14 millones por entero Número: Pendiente



Serie: Pendiente

Además de los tres premios principales, durante el sorteo, que inició a las 7:30 p.m. se distribuirán 100 premios adicionales en distintas categorías, de acuerdo con el plan oficial de la institución.

Premio acumulado sigue activo

Para este sorteo, el premio acumulado se mantiene activo con un monto de 542 millones de colones, lo que incrementa el interés de los jugadores en esta edición dominical.

¿Cómo reclamar los premios?

Los resultados oficiales del sorteo 4886 se publicarán en los canales de la JPS. (JPS/Cortesía) (Jose Cordero/José Cordero)

Las personas favorecidas deberán presentar el entero o las fracciones con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, respetando los plazos y procedimientos establecidos por la Junta de Protección Social.

La lista completa de premios podrá consultarse posteriormente a través de los canales oficiales de la JPS, una vez finalizado el sorteo, y en la edición impresa de La Teja.

Nota realizada con ayuda de IA