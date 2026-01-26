Lotería Nacional: Siga todos los detalles del sorteo de este domingo 25 de enero

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 25 de enero el sorteo ordinario número 4.886 de la Lotería Nacional, manteniendo el plan de premios oficial definido para este inicio de año, con montos millonarios en los principales premios.
El sorteo 4886 de la Lotería Nacional forma parte del calendario oficial de sorteos de 2026 y se lleva a cabo bajo la organización de la Junta de Protección Social, institución encargada de la administración y fiscalización del juego.
LEA MÁS: Estos son los números ganadores de los Chances de este viernes
Para esta edición dominical, la JPS conserva los montos tradicionales en los premios principales, los cuales se confirmarán una vez concluido el evento oficial.
Premios del sorteo 4.886
- Premio mayor: reparte ₡175 millones por entero
- Número: Pendiente
- Serie: Pendiente
- Segundo premio: reparte ₡30 millones por entero
- Número: Pendiente
- Serie: Pendiente
- Tercer premio: reparte ₡14 millones por entero
- Número: Pendiente
- Serie: Pendiente
Además de los tres premios principales, durante el sorteo, que inició a las 7:30 p.m. se distribuirán 100 premios adicionales en distintas categorías, de acuerdo con el plan oficial de la institución.
Premio acumulado sigue activo
Para este sorteo, el premio acumulado se mantiene activo con un monto de 542 millones de colones, lo que incrementa el interés de los jugadores en esta edición dominical.
¿Cómo reclamar los premios?
Las personas favorecidas deberán presentar el entero o las fracciones con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, respetando los plazos y procedimientos establecidos por la Junta de Protección Social.
La lista completa de premios podrá consultarse posteriormente a través de los canales oficiales de la JPS, una vez finalizado el sorteo, y en la edición impresa de La Teja.
Nota realizada con ayuda de IA