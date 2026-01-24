Estos son los números ganadores de los Chances de este viernes

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo este viernes 23 de enero un nuevo sorteo de Chances, uno de los juegos más populares entre los costarricenses.

Como es habitual, el sorteo se realizó a partir de las 7:30 p.m., momento en que muchos jugadores siguieron con atención el movimiento de las tómbolas con la esperanza de resultar favorecidos.

Para esta edición, el premio mayor fue de 120 millones de colones por emisión, lo que equivale a 240 millones en total, convirtiéndose en uno de los montos más atractivos de la semana.

La JPS jugó el sorteo de Chances este viernes 23 de enero, cuyo premio mayor estaba en 120 millones de colones por emisión. (Canva/La Nación)

Además del premio principal, también se repartieron el segundo y el tercer premio. En este sorteo, el segundo premio fue de 37 millones de colones por emisión, mientras que el tercero alcanzó los 9 millones por emisión.

¿Cuáles números salieron?

Estos fueron los números y las series que salieron de las tómbolas este viernes:

Premio mayor: 45, serie 535.

Segundo premio: 34, serie 004.

Tercer premio: 34, serie 362.

Los premios pueden ser cambiados directamente en las oficinas de la JPS, en los puestos de los socios comerciales autorizados o en cualquier agencia del Banco de Costa Rica. En el caso de quienes compraron su fracción en línea, el dinero se deposita automáticamente en la cuenta bancaria registrada.

Los premios del sorteo de Chances de este viernes 23 de enero pueden ser cambiados en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o en cualquier agencia del Banco de Costa Rica. (JPS/JPS)

Próximo sorteo de la JPS

El próximo sorteo de la JPS se realizará este domingo 25 de enero, pero en esta ocasión corresponde a la Lotería Nacional.

El premio mayor de la Lotería será de 175 millones de colones por emisión, es decir, 350 millones en total. La fracción tiene un costo de 2.000 colones, mientras que el entero (cinco fracciones) cuesta 10.000 colones.

Sorteo del Acumulado

El sorteo del Acumulado estaba en 517 millones en dos emisiones, pero la cifra aumentó en 25 millones para el próximo domingo, ya que la bolita favorecida fue de 2 millones de colones.

La combinación ganadora de ese premio fue la serie 416 con el número 89.

