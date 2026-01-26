Con turno a la tica los costarricenses en Houston celebrarán elecciones presidenciales

Aunque esté a miles de kilómetros del terruño, el corazón de doña Ruth Jiménez Ramírez nunca se fue de Costa Rica.

Esta porteña de pura cepa, vecina de Jicaral de Puntarenas y orgullosa tica de 54 años, será una de las protagonistas de una jornada histórica: el próximo domingo 1.° de febrero, cuando el país elija al presidente número 50 desde la fundación de la Segunda República en 1948.

El parqueo del Consulado de Costa Rica en Houston se convertirá en un turno típico tricolor parecido al de la foto. (Cortesía/Cortesía)

Ella y otros compatriotas convertirán el parqueo del edificio donde está el Consulado de Costa Rica en Houston, Texas (Estados Unidos), en un auténtico turno a la tica, cargado de comida criolla, música nacional, banderas tricolores y un profundo respeto por la democracia que ha distinguido al país durante décadas.

LEA MÁS: TSE anuncia a qué hora dará los primeros resultados de las elecciones

Una tica muy patriótica

Doña Ruth vivió en Costa Rica hasta los 34 años. En el 2015, sin planearlo y con el corazón apretado, se fue a Estados Unidos.

“Yo digo que me vine por accidente, porque nunca quise irme de Costa Rica. Mi esposo se vino primero y yo me vine a apoyarlo, y al final me quedé con mi hijo.

“Dejé mi casa, mis costumbres, mis raíces, pero nunca dejé de sentirme tica, nunca dejé de amar a mi país, ni de pensar que algún día todo lo que uno hace afuera también puede servirle a mi amada patria”, cuenta.

Tamales, gallopinto y chifrijo se cocinarán toda la noche para recibir a los votantes costarricenses. (Cortesía/Cortesía)

En suelo nacional trabajó en bienes raíces y tuvo una fábrica de ropa que se vio obligada a cerrar tras el tratado de libre comercio con China.

En Houston empezó desde cero, haciendo tacos chinos en una fábrica, sin conocer a nadie, con miedo, pero con ganas.

LEA MÁS: José Aguilar Berrocal se enojó en debate televisivo y protagonizó tenso momento tras filazo de otro candidato

“Como todos los ticos, uno emprende donde sea. Después estudié micropigmentación y hoy tengo mi estética. Aquí nadie nos ha regalado nada, pero salimos adelante con trabajo, con fe y con la mentalidad de que el tico es pulseador donde lo pongan”, dijo.

Ticos viajan hasta diez horas para ejercer su derecho al voto en Estados Unidos. (Cortesía/Cortesía)

Hacer familia lejos de la patria

Con el paso del tiempo fue encontrando a otros costarricenses en Houston, pocos, pero muy unidos.

“Aquí los ticos nos hacemos familia. Nos reunimos en Acción de Gracias, en setiembre para las fiestas patrias, y vienen desde Dallas o San Antonio manejando tres o cuatro horas solo para sentirse en casa.

La música y la comida unirán a la comunidad costarricense lejos de la patria. (Cortesía/Cortesía)

“Para las próximas elecciones presidenciales tenemos confirmadas a familias que manejarán ocho o diez horas solo para venir a votar, y eso demuestra lo mucho que amamos a Costa Rica”, expresó.

De esa unión entre ticos en Houston nació la organización sin fines de lucro “Corazones Pura Vida”, que ayuda a instituciones que atienden niños sin hogar en Costa Rica y que es la responsable de impulsar el turno a la tica para el día de las elecciones.

LEA MÁS: ¿Una alianza entre Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles? Esto dicen los candidatos

Turno muy tricolor

La idea surgió al ver que las elecciones coincidían con la nostalgia patria. “Corazones Pura Vida se puso a organizar el turno con un gran objetivo: no queremos que el tico llegue, vote y se vaya nada más.

“Queremos que cuando llegue al centro de votación en el consulado sienta que está en Costa Rica, que huela el gallopinto, escuche música tica del Chiqui-Chiqui, vea banderas y sienta orgullo de ejercer su derecho al voto, porque votar es hacer patria”, dice doña Ruth con gran amor democrático.

Habrá gallopinto con huevo, natilla y pan, tamales de cerdo y de pollo, chifrijo, arroz con pollo, empanadas de papa, de carne con papa, repostería y una pulpería con productos ticos.

Doña Ruth Jiménez (gorra negra), porteña de Jicaral, lidera la organización de la fiesta patria tica en Houston. (Cortesía/Cortesía)

“Ya compré todos los ingredientes. Viene tormenta a Houston y puede hasta nevar, pero aquí vamos a estar haciendo tamales aunque sea con nieve, cocinando toda la noche para que todo esté calientico y fresco, porque la patria se lleva en el corazón”, afirmó.

Solidaridad que cruza fronteras

La música correrá por cuenta del cantante tico Donald Araya, mientras que doña Mayra Marevic aportará empanadas y productos traídos desde Costa Rica; doña Mayra es la reina de las empanadas ticas, dicen que son superdeliciosas.

“Todo lo que se venda es para ayudar a niños sin hogar en Costa Rica. Esa plata se manda a los lugares con niños sin hogar que siempre necesitan apoyo, y eso nos mueve el alma, porque aunque estemos lejos, Costa Rica siempre nos necesita”, aseguró.

LEA MÁS: Encuesta de Idespo-UNA coloca a Laura Fernández en el puesto que todos los candidato pelean

Sin colores políticos

Doña Ruth deja muy claro que la actividad no tiene colores políticos. Cada tico votará por quien guste; lo que importa, asegura, es que vote y que lo haga en un ambiente que solo tendrá tres colores: los de la bandera costarricense.

Podría ser que hasta bingo hagan los ticos para festejar la fiesta patria de las elecciones presidenciales 2026. (Cortesía/Cortesía)

“Aquí solo hay blanco, azul y rojo. Queremos que el tico vote, haga patria y ejerza su derecho en medio de un pedacito de Costa Rica en Houston. Estamos lejos de la patria, pero unidos como familia tica”, concluyó emocionada.