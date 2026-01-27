Evelyn Fachler se enojó y mandó a sacar a estas personas del debate de Columbia y la U Latina

Evelyn Fachler dirigió el debate presidencial de Radio Columbia. (Tomado de YouTube/Tomado de YouTube)

En medio del debate que se desarrolla este lunes y que es realizado por radio Columbia y la U Latina, la periodista y moderadora del evento, Evelyn Faschler se molestó y pidió que algunas personas dejaran el salón en donde se realiza.

La experimentada comunicadora se cansó de los abucheos, gritos y aplausos de los seguidores de los diferentes candidatos y cuando Laura Fernández afirmaba que en una ocasión, cuando era asesora de la Asamblea Legislativa, Fabricio la habría acosado, llevándola a una oficina para darle una Biblia. Ante la reacción del público, Fachler interrumpió con un tono firme y un mensaje directo.

Laura Fernández, candidata del PPSO, participa en el debate Columbia - U Latina. La acompañan Jose Aguilar de Avanza y Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional. (John Durán/John Durán)

“No, no, no, por favor, la gente que aplaude o que abuchea, a ver les pido respeto y si no pueden, les vamos a pedir que salgan del salón. Qué pena pero no se trata de eso, si quieren retirarse, yo les pido que lo hagan, nadie los va a juzgar, pero si no se pueden contener, tendrá que ser así”, aseguró Faschler, quien agregó que no es justo para los candidatos.

Luego del regaño, la gente se supo comportar para que el debate siguiera como se debe.