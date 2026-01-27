Laura Chinchilla le pidió esto a Laura Fernández tras revelar supuesto acoso sexual de Fabricio Alvarado

La expresidenta Laura Chinchilla usó sus redes sociales para pronunciarse luego de que Laura Fernández (Pueblo Soberano) denunciara haber sido víctima de un supuesto acto de acoso por parte de Fabricio Alvarado (Nueva República).

La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano dio a conocer esa supuesta situación en medio del debate de este martes, organizado por Columbia y la U Latina.

LEA MÁS: En el debate de Columbia se habló de democracia, seguridad y hasta hubo una acusación de supuesto acoso sexual

Fernández aseguró que el diputado la habría acosado cuando ella era asesora legislativa en el mandato 2014-2018, asegurando que la habría acorralado en una oficina con el cuento de que le regalaría una Biblia.

Alvarado le respondió que no podía caer más bajo al acusarlo de esa forma para llegar al poder y aseguró que todo es mentira.

LEA MÁS: Evelyn Fachler se enojó y mandó a sacar a estas personas del debate de Columbia y la U Latina

La expresidenta Laura Chinchilla dijo que Laura Fernández debe tomar acciones tras dar a conocer un hecho de tal gravedad. (Canva/La Nación)

Tras darse a conocer esa situación, la expresidenta Chinchilla usó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para decir que si Fernández no toma acciones ante lo sucedido, su credibilidad quedará en juego.

“Se ha presentado una grave denuncia ‘urbi et orbe’ en medio de un debate presidencial. Esto demanda explicaciones por parte del supuesto ofensor y acciones de seguimiento por parte de la afectada; de lo contrario, se tendría derecho a dudar de su veracidad".

LEA MÁS: “El enojo no construye”: el fuerte mensaje de Christiana Figueres de cara a las elecciones

Chichilla además, señaló que usar la violencia de género con fines políticos y de campaña es algo profundamente inmoral e irrespetuoso, y reflejaría una falta de empatía con las víctimas de ese tipo de hechos.

“No solo se estaría jugando con la dignidad de las verdaderas afectadas, sino también contribuyendo a trivializar uno de los más graves epidemias sociales. No se consiguen votos pisoteando el sufrimiento ajeno”.