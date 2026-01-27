Leslye Bojorges abandona al PUSC y se suma a Laura Fernández a días de las elecciones

El diputadoLeslye Bojorges aprovechó estos días previos a las elecciones para anunciar su adhesión a la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, alejándose una vez más de Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En un video compartido en redes sociales, se le ve al legislador guardando la bandera del PUSC en una caja y luego, se muestran imágenes de expresidentes y diputados de la actual Asamblea Legislativa.

“En esta vida todo tiene un inicio y un fin”, dijo Bojorges.

El diputado Leslye Bojorges decidió separarse del PUSC y darle su adhesión a Laura Fernández, del Pueblo Soberano. (Asamblea Legislativa /La Nación)

¿Qué dijo el candidato del PUSC?

Juan Carlos Hidalgo no se quedó callado ante el anuncio del legislador y afirmó que Bojorges mostró su “verdadera” cara, “tras fracasar en su intentona de infiltrarse como candidato”.

“Su salida por la puerta de atrás, fortalece y evidencia aún más el proceso de renovación de nuestro partido. Por algo se le tenía totalmente fuera de la campaña”, dijo.

El aspirante expresó que se alegran de que Bojorges haya decidido irse de la agrupación.

Juan Carlos Hidalgo aceptó la renuncia de Leslye Bojorges y afirmó que él mostró su "verdadera" cara con este anuncio. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Roces entre Juan Carlos Hidalgo y Leslye Bojorges

El diputado y el candidato han tenido roces; cuando empezó la campaña, Juan Carlos Hidalgo solicitó su expulsión porque estaba siendo cuestionado por casos de corrupción en el caso Ritcher y estaba bajo investigación por parte de la Fiscalía.

Esta solicitud causó la molestia de Bojorges, quien luego hizo una conferencia de prensa en setiembre arremetiendo contra el aspirante. En ese momento, afirmó que no iba a renunciar al partido, pero entregó un oficio a Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC, con el que dejaba sin efecto su separación voluntaria.

“Yo me voy cuando yo quiera, no cuando a usted le dé la gana, Juan Carlos. Un líder no divide, construye. Qué lástima que no me llamó para ayudarle en su campaña”, dijo.

El candidato decidió responderle al legislador y confirmó que no lo querían en la campaña.

“Leslye Bojorges no tiene espacio alguno ni en la campaña presidencial ni en el quehacer de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Los cuestionamientos que motivaron la solicitud de separación de nuestras filas siguen siendo válidos y relevantes; todos los costarricenses los conocen”, señaló.

