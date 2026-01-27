Nacional

Fabricio Alvarado tacha de “campaña sucia” las acusaciones de Laura Fernández y así responde la candidata presidencial

El cruce entre Laura Fernández y Fabricio Alvarado durante el debate ha generado polémica en el escenario político

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La noche del lunes 26 de enero se vivió un momento de alta tensión durante el debate presidencial organizado por Columbia y la Universidad Latina, cuando Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, expuso haber sido víctima de un supuesto acoso por parte de Fabricio Alvarado, candidato de Nueva República.

Respuesta y acusaciones cruzadas

Tras lo ocurrido, Fabricio calificó la situación como una “campaña sucia” mediante sus redes sociales y Fernández compartió un mensaje dirigido al candidato a través de la plataforma X, refiriéndose a la experiencia que asegura haber vivido.

Además, agrega que ahora quiere representar a las mujeres para hacer valer su integridad.

“Fabricio, consulte con su conciencia y no se muestre como una persona de doble moral. Aquí la víctima soy yo y no voy a decir nada más por respeto a la campaña.

“Quiero ganar en primera ronda por mi capacidad, experiencia y dedicación, no valiéndome de nadie. Quiero ganar para representar a todas las mujeres, para hacer valer su dignidad y su integridad”, expresó.

Impacto en la campaña electoral

El intercambio generó reacciones inmediatas en el ámbito político y entre seguidores de ambos partidos, trasladando el debate del escenario presencial a las redes sociales.

