Fabricio Alvarado tacha de “campaña sucia” las acusaciones de Laura Fernández y así responde la candidata presidencial

La noche del lunes 26 de enero se vivió un momento de alta tensión durante el debate presidencial organizado por Columbia y la Universidad Latina, cuando Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, expuso haber sido víctima de un supuesto acoso por parte de Fabricio Alvarado, candidato de Nueva República.
Respuesta y acusaciones cruzadas
Tras lo ocurrido, Fabricio calificó la situación como una “campaña sucia” mediante sus redes sociales y Fernández compartió un mensaje dirigido al candidato a través de la plataforma X, refiriéndose a la experiencia que asegura haber vivido.
Además, agrega que ahora quiere representar a las mujeres para hacer valer su integridad.
“Fabricio, consulte con su conciencia y no se muestre como una persona de doble moral. Aquí la víctima soy yo y no voy a decir nada más por respeto a la campaña.
“Quiero ganar en primera ronda por mi capacidad, experiencia y dedicación, no valiéndome de nadie. Quiero ganar para representar a todas las mujeres, para hacer valer su dignidad y su integridad”, expresó.
Impacto en la campaña electoral
El intercambio generó reacciones inmediatas en el ámbito político y entre seguidores de ambos partidos, trasladando el debate del escenario presencial a las redes sociales.