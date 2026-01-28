Nacional

Ariel Robles lanzó filoso comentario tras afirmación de Laura Fernández en debate de Repretel

Candidata oficialista, Laura Fernández, y aspirante del Frente Amplio, Ariel Robles, participan este martes en el Debate Total, organizado por Repretel

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, se quedó pensando —y bastante inquieto— luego de un dato que dio Laura Fernández durante el debate presidencial de Repretel.

La candidata oficialista aseguró este martes, en el encuentro organizado por canal 6, que el costo de la vida de los costarricenses se redujo de forma sustancial durante la actual administración.

Debate Repretel - Noticias Monumental
Ariel Robles participa en el debate de Repretel. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Laura Fernández ingresó al debate de Repretel sin saludar a sus simpatizantes

La afirmación que dejó “pensando” a Ariel Robles

La aseveración de Fernández no pasó inadvertida para Robles, quien dejó ver su duda en plena transmisión televisiva, con un comentario que llamó la atención de muchos televidentes.

“Estoy pensando a qué supermercado va doña Laura, porque hay muchas ofertas”, afirmó Robles.

Un comentario al margen, pero con mensaje claro

Aunque el aspirante del Frente Amplio no respondió directamente a una intervención de Fernández ni estaba en medio de un intercambio directo con ella, aprovechó uno de sus turnos al micrófono para soltar el comentario, dejando clara su inquietud sobre la percepción del costo de la vida en el país.

Debate Repretel - Noticias Monumental
Laura Fernández asistió este martes al debate de Repretel. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Ariel Robles protagoniza momento clave del debate con dura acusación

El momento se dio en el marco del Debate Total de Repretel, uno de los últimos encuentros entre aspirantes presidenciales antes de las elecciones del próximo 1 de febrero.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
RepretelLaura FernándezAriel RoblesElecciones presidenciales 2026Elecciones Costa Rica 2026
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.