Ariel Robles lanzó filoso comentario tras afirmación de Laura Fernández en debate de Repretel

El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, se quedó pensando —y bastante inquieto— luego de un dato que dio Laura Fernández durante el debate presidencial de Repretel.

La candidata oficialista aseguró este martes, en el encuentro organizado por canal 6, que el costo de la vida de los costarricenses se redujo de forma sustancial durante la actual administración.

Ariel Robles participa en el debate de Repretel.

La afirmación que dejó “pensando” a Ariel Robles

La aseveración de Fernández no pasó inadvertida para Robles, quien dejó ver su duda en plena transmisión televisiva, con un comentario que llamó la atención de muchos televidentes.

“Estoy pensando a qué supermercado va doña Laura, porque hay muchas ofertas”, afirmó Robles.

Un comentario al margen, pero con mensaje claro

Aunque el aspirante del Frente Amplio no respondió directamente a una intervención de Fernández ni estaba en medio de un intercambio directo con ella, aprovechó uno de sus turnos al micrófono para soltar el comentario, dejando clara su inquietud sobre la percepción del costo de la vida en el país.

Laura Fernández asistió este martes al debate de Repretel.

El momento se dio en el marco del Debate Total de Repretel, uno de los últimos encuentros entre aspirantes presidenciales antes de las elecciones del próximo 1 de febrero.