Laura Fernández ingresó al debate de Repretel sin saludar a sus simpatizantes

La candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), hizo algo inesperado previo al debate presidencial de Repretel y Monumental.

La tarde de este martes 27 de enero, mientras se recibía a los candidatos participantes del debate, la aspirante de PPSO evadió a sus simpatizantes e ingresó a las instalaciones de Repretel ubicadas en La Uruca con el carro.

Cuando ingresó a la entrada, se bajó del vehículo y entró a las instalaciones rápidamente, sin saludar a los simpatizantes que la esperaban afuera.

Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO) evitó a sus simpatizantes en su llegada al debate. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una fiesta en las afueras

Previo al debate, muchos recibieron a sus candidatos con banderas, cánticos y cimarrona.

La Uruca se llenó de colores de diferentes partidos políticos, entre ellos, el de Unidad Social Cristiana (PUSC), PPSO, coalición Agenda Ciudadana, Nueva República, Liberación Nacional (PLN), entre otros.

Incluso un “¡Fuera Chaves, fuera Chaves!” se escuchó entre el público.

Previo al debate de Repretel y Monumental, varios simpatizantes se reunieron en las afueras de Repretel en La Uruca. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Dónde se puede ver el debate?

Claudia Dobles (Agenda Ciudadana), Álvaro Ramos (PLN), Ariel Robles (Frente Amplio), Fabricio Alvarado (Nueva República), Eli Feinzaig (Liberal Progresista), Laura Fernández (PPSO), Natalia Díaz (Unidos Podemos) y Juan Carlos Hidalgo (PUSC) son los protagonistas del debate.

El encuentro inició a las 7:30 p.m. y está siendo transmitido por medio del canal 6, las redes sociales de Noticias Monumental, Noticias Repretel y repretel.com, el canal de Youtube de Noticias Repretel y la app Radio Monumental.

