Amazon podría despedir a miles de empleados de distintos países la próxima semana

Amazon estaría preparando una reducción masiva en su planilla que haría efectiva la próxima semana.

Así lo informaron el medio de comunicación Infobae, y la agencia Reuters, los cuales detallaron que los despidos podrían afectar distintas áreas de la compañía.

Se habla, extraoficialmente, de que Amazon podría despedir cerca de 30.000 colaboradores, cifra que equivale al 10% de su plantilla ejecutiva.

Amazón despedirá miles de colaboradores en los próximos días. (AFP)

Reuters informó que el nuevo ciclo de despidos tendría una magnitud similar a la primera ola ocurrida en octubre anterior, cuando 14.000 empleados se quedaron sin trabajo.

Las personas que podrían verse impactadas pertenecerían a divisiones estratégicas como Amazon Web Services, el área de comercio minorista, Prime Video y recursos humanos del área People Experience and Technology.

Hace unos meses, cuando se dio el recorte, Amazon dijo que el avance de la inteligencia artificial les había permitido innovar y fortalecer procesos.

La empresa explicó también que el crecimiento organizacional de los últimos años, especialmente durante la pandemia, había producido una estructura demasiado compleja y con numerosas capas jerárquicas; por eso están haciendo cambios importantes.

En octubre pasado Amazon también hizo despidos masivos. (Shutterstock)

Las distintas empresas tecnológicas han ido integrando el uso de la inteligencia artificial para automatizar procesos y eso ha causado reestructuraciones.

Otras compañías como Meta, Citi, BlackRock, Macy’s y grandes operadores logísticos han anunciado despidos para 2026.

En la ola anterior de despidos, los colaboradores afectados permanecieron en nómina durante 90 días, lapso en el que pudieron optar por vacantes internas o buscar nuevas oportunidades. Ese periodo concluye este lunes.

Aún no se tiene certeza de si Costa Rica está entre los países en los que se harán despidos.