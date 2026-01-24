Curioso y popular juguete de Amazon tuvo que ser retirado del mercado por increíble razón

Un curioso y popular juguete de Amazon, dirigido a bebés, tuvo que ser retirado del mercado tras registrarse más de 30 reportes de posibles casos de asfixia asociados a su uso.
El producto se comercializa bajo el nombre Yetonamr Pull String y fue diseñado para potenciar las habilidades motoras y sensoriales de los bebés mediante cuerdas de silicona de distintos colores.
Sin embargo, los reportes indicaron que estas cuerdas eran más pequeñas de lo permitido, lo que representaba un riesgo.
Periodo de venta y precio
Según información de la prensa internacional, los juguetes retirados se vendieron en Amazon entre junio y octubre de 2025. El precio por unidad oscilaba entre los 10 y los 16 dólares (4.920 y 7.875 colones).
Reembolso para los usuarios
Las personas que posean este producto deben dejar de usarlo de inmediato y comunicarse directamente con Longyanguiheng, fabricante del juguete, para gestionar un reembolso.
Los usuarios deben cortar y desechar los cordones de silicona, escribir “destruido” en la base del juguete y enviar una fotografía al correo yetonamr_recall@163.com.