Hacen el descubrimiento arqueológico más relevante de los últimos 10 años y lo que hallan es impresionante

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el hallazgo de la llamada Tumba 10 de Huitzo, en los valles centrales de Oaxaca (México), y aseguró que se trata del descubrimiento arqueológico más importante de la última década en ese país.

El hallazgo se dio gracias a una denuncia anónima por saqueo presentada en 2025, lo que permitió a las autoridades intervenir en la zona y realizar las investigaciones correspondientes. Durante una conferencia de prensa, la mandataria no ocultó su entusiasmo.

“Es algo extraordinario”, expresó al referirse a la información enviada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Según Infobae, se trata de una tumba zapoteca del periodo clásico tardío, que data de aproximadamente 600 años antes de nuestra era. Lo que la hace tan relevante, detalló, es su nivel de conservación y la cantidad de información histórica que puede aportar.

Uno de los elementos que más llama la atención es su arquitectura monumental. La entrada está decorada con la figura de un búho, animal que en la cultura zapoteca simboliza la noche y la muerte. Además, el pico del ave cubre el rostro estucado y pintado de un personaje, que sería un posible retrato del antepasado al que estuvo dedicada la tumba.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, ese personaje habría sido una figura a la que sus descendientes acudían como intercesor ante las divinidades.

Actualmente, la tumba está bajo resguardo del gobierno mexicano y de un equipo interdisciplinario del Centro INAH en Oaxaca. Especialistas trabajan en su registro, restauración y conservación, mientras realizan estudios arqueológicos, epigráficos y de antropología física en fragmentos óseos encontrados en el sitio.

El descubrimiento no solo refuerza la riqueza histórica de la cultura zapoteca, sino que también evidencia la importancia de denunciar el saqueo del patrimonio arqueológico.