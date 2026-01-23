Arrestan en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico buscado por el FBI

El exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding fue arrestado en México y trasladado a Estados Unidos, acusado de dirigir una organización transnacional de tráfico de drogas, vinculada al Cártel de Sinaloa, informó este jueves el director del FBI, Kash Patel.

De los Juegos Olímpicos al narcotráfico

El exatleta olímpico figuraba entre los 10 más buscados por narcotráfico. (NBC News/NBC News)

Wedding, de 44 años, fue puesto bajo custodia en territorio mexicano y trasladado a Estados Unidos para enfrentar la justicia, según confirmó Patel. El excompetidor de snowboarder había sido incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI y se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Wedding llevaba más de una década escondido en México y era buscado desde 2024 por cargos relacionados con tráfico de cocaína y asesinato. El FBI sostiene que el exatleta dirigía una operación criminal que movía cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, pasando por México y California, con destino final en Estados Unidos y Canadá.

“Se alega que dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas como miembro del Cártel de Sinaloa”, indicó Patel en un mensaje publicado en la red social X.

Cooperación entre México y Estados Unidos

El director del FBI destacó la cooperación del Gobierno de México para concretar la detención y agradeció a la presidenta azteca, Claudia Sheinbaum, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, así como a autoridades diplomáticas y agencias federales estadounidenses.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que Wedding ya fue trasladado a territorio estadounidense, donde enfrentará cargos por supuestamente dirigir una red criminal responsable de importar alrededor de 60 toneladas de cocaína al año hacia la ciudad de Los Ángeles.

Patel incluso comparó a Wedding con figuras históricas del narcotráfico como Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán, por el alcance de la organización criminal que presuntamente encabezaba.

Antecedentes criminales

Autoridades incautaron bienes millonarios presuntamente vinculados al exatleta de snowboarder. (NBC News/NBC News)

Wedding participó como atleta olímpico en 2002, pero su carrera deportiva quedó atrás tras ser arrestado en 2010, cuando fue sentenciado a 48 meses de prisión por intentar transportar 24 kilos de cocaína desde San Diego hacia Canadá. Posteriormente fue extraditado a su país en 2011.

Las autoridades mexicanas incautaron en 2025 bienes presuntamente ligados a Wedding, entre ellos motocicletas valuadas en 40 millones de dólares, dos medallas olímpicas, vehículos, drogas y obras de arte, localizados en distintos puntos de Ciudad de México.

El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, informó que uno de los detenidos era un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente y que ambos objetivos prioritarios fueron trasladados a Estados Unidos tras reuniones con el director del FBI.

Se espera que las autoridades brinden más detalles del caso en una conferencia de prensa.

