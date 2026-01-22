Estado de salud de Trump preocupa por fotografía que muestra algo inquietante

La reciente aparición de Donald Trump en el Foro Davos, celebrado en Suiza, ha encendido las alarmas sobre su actual condición física.

Donald Trump presenta marcas en sus manos durante el Foro Davos en Suiza. (FABRICE COFFRINI/AFP)

El mandatario, quien se encuentra en territorio europeo para promover un Consejo de Paz de su propia iniciativa, fue captado en una serie de fotografías que muestran detalles inquietantes en su mano.

La atención se ha centrado específicamente en una de sus manos, donde se aprecia un hematoma de gran tamaño junto a una evidente inflamación.

Además de las marcas en sus extremidades, el tono de piel en el rostro del político luce inusualmente amarillento en las capturas más recientes.

Este escenario ha reavivado las especulaciones sobre la salud del líder estadounidense.

Los antecedentes médicos y la versión oficial

Esta no es la primera ocasión en que las lesiones cutáneas del mandatario generan controversia.

En agosto de 2025, según una publicación del medio T13, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, abordó el tema citando informes del médico presidencial.

En aquel momento, se confirmó que el político padece de insuficiencia venosa crónica, una condición que afecta el retorno sanguíneo desde las extremidades hacia el corazón.

Según Leavitt, los estudios realizados mediante ecografías Doppler confirmaron esta afección, describiéndola como algo “benigno y corriente” en pacientes que superan los 70 años.

Expertos analizan los efectos de la insuficiencia venosa crónica en Donald Trump. (MANDEL NGAN/AFP)

Respecto a las marcas actuales en sus manos, la versión oficial sostiene que se trata de una irritación leve en los tejidos.

La vocera explicó anteriormente que la combinación de constantes apretones de manos y el consumo preventivo de aspirina para la protección cardiovascular facilita la aparición de estos moretones.

“No se encontraron indicios de trombosis venosa profunda ni enfermedad arterial”, aseguró Leavitt en aquel entonces.

¿Qué implica la insuficiencia venosa crónica?

La insuficiencia venosa crónica es una patología donde las paredes de las venas se debilitan y las válvulas internas dejan de funcionar correctamente, según una publicación de la página Medlineplus.

Esto provoca que la sangre se acumule en los vasos sanguíneos, especialmente cuando la persona permanece de pie por periodos prolongados.

La salud del mandatario es cuestionada tras detectarse una posible inflamación. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Factores como la edad avanzada, el historial familiar y el sedentarismo son determinantes en el desarrollo de este cuadro clínico.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.