Perros salchicha encabezan lista de las razas de perros más agresivas del mundo

Un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania reveló que los perros dachshund, conocidos popularmente como perros salchicha, fueron señalados como la raza más agresiva del mundo.

La investigación analizó conductas caninas a nivel global y arrojó resultados sorprendentes, pues no coinciden con la percepción que se tiene de estos animales.

LEA MÁS: Video muestra el momento en que la influencer “Nicholette” al parecer es secuestrada

Comportamiento y ataques

Durante el análisis, los expertos detectaron que uno de cada cinco ejemplares de esta raza atacó o intentó atacar a personas desconocidas. Este porcentaje superó al de otras razas tradicionalmente asociadas con comportamientos violentos, lo que encendió las alertas entre especialistas.

El estudio analizó la conducta de perros a nivel mundial. (Cortesía)

LEA MÁS: Niño de 11 años es acusado de matar a su padre por quitarle el Nintendo Switch

Origen genético

Los investigadores señalaron que esta conducta podría tener un componente genético, ya que los dachshund fueron criados originalmente en Alemania para la caza, lo que los llevó a desarrollar reacciones rápidas y un instinto ofensivo al enfrentarse a presas grandes en espacios reducidos.

Tamaño no determina agresividad

El estudio concluyó que, pese a su contextura pequeña, estos perros presentan una alta tendencia a morder. Su tamaño suele minimizar la percepción del riesgo, pero los resultados los posicionaron como líderes en el ranking de agresividad canina.