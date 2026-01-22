Internacionales

Perros salchicha encabezan lista de las razas de perros más agresivas del mundo

La investigación sorprendió al colocar en primer lugar a una raza pequeña y considerada amigable como la más agresiva

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania reveló que los perros dachshund, conocidos popularmente como perros salchicha, fueron señalados como la raza más agresiva del mundo.

La investigación analizó conductas caninas a nivel global y arrojó resultados sorprendentes, pues no coinciden con la percepción que se tiene de estos animales.

Comportamiento y ataques

Durante el análisis, los expertos detectaron que uno de cada cinco ejemplares de esta raza atacó o intentó atacar a personas desconocidas. Este porcentaje superó al de otras razas tradicionalmente asociadas con comportamientos violentos, lo que encendió las alertas entre especialistas.

El estudio analizó la conducta de perros a nivel mundial. (Cortesía)

Origen genético

Los investigadores señalaron que esta conducta podría tener un componente genético, ya que los dachshund fueron criados originalmente en Alemania para la caza, lo que los llevó a desarrollar reacciones rápidas y un instinto ofensivo al enfrentarse a presas grandes en espacios reducidos.

Tamaño no determina agresividad

El estudio concluyó que, pese a su contextura pequeña, estos perros presentan una alta tendencia a morder. Su tamaño suele minimizar la percepción del riesgo, pero los resultados los posicionaron como líderes en el ranking de agresividad canina.

