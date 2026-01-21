Video muestra el momento en que la influencer “Nicholette” al parecer es secuestrada

Nicole Pardo, influencer conocida como La Nicholette, habría sido secuestrada este martes, según se puede apreciar en un video que se ha hecho viral en redes sociales.

Las imágenes han generado preocupación entre usuarios y seguidores.

Hechos ocurrieron en Sinaloa

Según la prensa internacional, los hechos ocurrieron en Sinaloa, México, específicamente en una zona residencial exclusiva de Culiacán. El vehículo de la joven fue abandonado en el lugar.

Nicole Pardo tiene 25 años y su contenido está relacionado con su vida personal. (La Nicholette/Instagram)

Autoridades investigan el caso

Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad del vehículo de la joven. En el clip se observa a un hombre impidiéndole ingresar a su automóvil y, tras un forcejeo, otro sujeto se suma para obligarla a subir a otro vehículo.

Tras la denuncia, las autoridades desplegaron un operativo y mantienen abierta la investigación, ya que se desconoce su paradero.

Este es uno de los videos que circula en redes sociales. Créditos: Avance Noticias

Quién es Nicole Pardo

Nicole Pardo tiene 25 años y es una influencer con más de 163 mil seguidores en Instagram y 111 mil en TikTok. Su contenido está relacionado con proyectos personales y negocios.