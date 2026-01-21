¿Murió Tekashi, expareja de Yailin? Esto es lo que se sabe tras los rumores

En las últimas horas circularon versiones que aseguraban que Tekashi 6ix9ine, expareja de Yailin la más viral, habría sido víctima de una agresión dentro de su celda en la cárcel.

Los rumores mencionaban supuestos ataques con armas blancas, puñaladas e incluso afirmaban que el artista podría haber fallecido, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

LEA MÁS: Famosa influencer fallece tras accidente de tránsito junto a político

Falta de confirmación oficial

A pesar de la difusión de estas versiones, no existe confirmación oficial sobre una agresión de este tipo. Tampoco se han reportado informes médicos, ni comunicados de las autoridades que indiquen ataques violentos contra el rapero dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Estados Unidos.

Tekashi permanece detenido en Brooklyn. (Luca Bruno/AP)

LEA MÁS: Diego Bravo recibió una oferta millonaria que incluye a Keyla Sánchez

Antecedentes que alimentaron la versión

La rapidez con la que se propagaron los rumores se relaciona con el historial del artista, cuya vida pública ha estado marcada por conflictos legales, enfrentamientos y diversas polémicas. Este contexto llevó a muchas personas a dar por cierta la información que circuló en redes sociales.

Motivos de su permanencia en prisión

El rapero se encuentra en prisión debido a que no cumplió con las condiciones de su libertad supervisada, por lo que deberá permanecer detenido durante tres meses. Además, enfrenta otras causas relacionadas con posesión de drogas, una pelea y viajes sin autorización.