Famosa influencer fallece tras accidente de tránsito junto a político

Dulce Enríquez, influencer mexicana de 20 años, falleció tras permanecer 10 días hospitalizada por un accidente en Huatulco. (el heraldo de méxico /el heraldo de méxico)

La joven influencer mexicana Dulce Ivonne Enríquez, de apenas 20 años, murió este 19 de enero después de permanecer diez días hospitalizada por un aparatoso accidente de tránsito.

LEA MÁS: Trágica muerte del influencer “Chakin Valadez” a los 44 años: dejó un mensaje que hoy estremece

El percance ocurrió el 9 de enero cuando el vehículo en el que viajaba junto al presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas, se volcó de manera repentina.

LEA MÁS: Este es el principal mensaje de famositicos, influencers y tiktokers a días de las elecciones

Según informó El Universal, Cárdenas se encuentra estable y fuera de peligro; sin embargo, recibió fuertes críticas por no mencionar en su comunicado de prensa a la influencer ni a su escolta, quienes también estaban en el carro.

LEA MÁS: Influencer Isabel Veloso muere a los 19 años tras una larga lucha contra un cáncer

El vehículo en el que viajaba Dulce junto al alcalde Julio César Cárdenas volcó de manera aparatosa el 9 de enero. (el heraldo de méxico /el heraldo de méxico)

El accidente que costó la vida a Dulce ocurrió cuando el carro volcó repentinamente en la carretera. (el heraldo de méxico /el heraldo de méxico)

Fuentes de la Fiscalía de Oaxaca (México) han confirmado que el alcalde está siendo investigado por homicidio culposo, mientras se determina si era él quien conducía el vehículo al momento del accidente.

El político expresó sus condolencias a la familia de Dulce Enríquez a través de sus redes sociales.

“A su familia y seres queridos, expreso mis más sinceras condolencias y, con responsabilidad y sensibilidad, ofrezco mi solidaridad en este momento de dolor”, escribió Cárdenas.

Quién era Dulce Enríquez: joven influencer con grandes sueños

Dulce Ivonne Enríquez Ramírez tenía apenas 20 años y una vida llena de proyectos. No solo se dedicaba a crear contenido en redes sociales, sino que también tenía dos emprendimientos: uno como maquillista y otro vendiendo bebidas y snacks a domicilio.

Según el medio El Heraldo, hace apenas tres meses logró dar un gran paso y abrir su propio local comercial para seguir creciendo en su negocio.

Su hermana compartió en redes un mensaje cargado de emoción: “Dulce deja una huella imborrable en nuestras vidas y en nuestros corazones. Su recuerdo vivirá por siempre en nosotros.”

En Instagram, Dulce contaba con más de 122 mil seguidores, mientras que en TikTok superaba los 33 mil. En sus publicaciones se podía ver que amaba el mar y disfrutaba recrear los bailes virales que tanto entretenían a su comunidad en redes sociales.