Influencer Isabel Veloso muere a los 19 años tras una larga lucha contra un cáncer

La influencer brasileña Isabel Veloso falleció a los 19 años tras una larga lucha contra un cáncer terminal.

La creadora de contenido fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin en 2021 y murió el pasado sábado 10 de enero, luego de permanecer internada desde noviembre de 2025.

Su historia fue seguida por millones de personas a través de redes sociales, donde documentó su proceso médico y su vida familiar.

Isabel Veloso compartió con millones su lucha contra el cáncer y su rol como madre. (Isabel Veloso/Instagram)

La carta que conmovió a sus seguidores

Uno de los momentos más emotivos que marcó su historia fue la publicación de una carta a su hijo, compartida en octubre del año anterior.

Isabel escribió el mensaje mientras se encontraba lejos del pequeño, debido a un trasplante de médula ósea.

“Mamá no está contigo en este momento y sé que lo sientes. Sé que mi regazo ha desaparecido y ese olor que buscas en el aire aún no está ahí, pero quiero decirte algo: No me alejé...

“Estoy aquí a través de todo: en tu almohada, en tu juguete favorito y en el sonido que hace la casa al despertar. Estoy dentro de la razón que me levantó una vez más: tú, mi amor”, expresó la joven.

Un amor que trasciende la ausencia

En el mensaje, Isabel explicó que atravesaba un proceso médico con la esperanza de poder correr junto a su hijo, verlo crecer y acompañarlo en cada etapa de su vida.

“Te amo más que cualquier distancia puede medir. Prometo que volveré pronto...”, agregó.

Un legado digital

Veloso contaba con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, plataforma donde compartía la relación con su esposo y su rol como madre.

Tras su fallecimiento, miles de mensajes han recordado su fortaleza, su mensaje de amor y el impacto que dejó en la comunidad digital.