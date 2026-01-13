Esto dice el presentador Julio Solís sobre su esperado debut en Repretel

Julio Solís se estrena esta noche como presentador de Las Historias. Foto: Repretel (Cortesía/La Nación)

El presentador Julio Solís Montoya vivirá este lunes uno de los momentos más especiales de su carrera al integrarse oficialmente al programa Las Historias, espacio que considera un sueño cumplido.

A su llegada a Repretel y previo a su primera participación en el programa de canal 11, el comunicador no ocultó la emoción que lo embargaba tras concretar este nuevo reto profesional.

“¡Esto lo hice muchas veces en mis sueños y hoy es real! Llegar a Las Historias ha sido un camino largo pero hermoso. Esto es una oración contestada, algo que anhelaba y hoy hago realidad”, expresó Solís, quien aseguró sentirse preparado y lleno de ganas de seguir contando historias que conecten con la gente.

Solís, quien renunció a canal 8 en diciembre, destacó que este logro representa una meta personal desde niño.

Ahora a él le tocará presentar este espacio junto a Amairaní Pizarro, Felipe Loaiza y Ginnés Rodríguez, quienes se irán turnando durante la semana.

Las Historias se transmite de lunes a domingo a las 9 p. m. por canal 11, con relatos que inspiran y emocionan a los televidentes.

