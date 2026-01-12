Ginnés Rodríguez tendrá un nuevo compañero presentador en Las Historias

Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias, tendrá un nuevo compañero en el set. (redes/Instagram)

El programa Las Historias, de canal 11, estrenará muy pronto una nueva cara en su conducción, que será el compañero de Ginnés Rodríguez cada noche.

Según supo La Teja, en las próximas horas será presentado, oficialmente, Julio Solís como nuevo presentador de este espacio televisivo.

Desde la salida de Lussania Víquez, en abril de 2025, Ginnés ha estado presentando el espacio con los mismos periodistas que reportean las historias, turnándose uno por noche.

La llegada de Solís marcará una nueva etapa en el programa que se transmite a las 9 p.m.

El vecino de Santa Ana viene de cerrar un ciclo importante en Multimedios, donde renunció en diciembre anterior tras más de seis años de trabajo continuo en esa televisora.

Durante su paso por esta empresa, Julio se desempeñó como locutor de las emisoras Bésame 89.9 y La Caliente 90.7. Además, formó parte de espacios televisivos como La Revista y Su casa es mi casa, este último junto con Giovanni Calderón, conocido como “El Profe”, quien años atrás fue presentador de Informe 11 Las Historias.

También formó parte de las transmisiones de los toros del 8, donde también logró ganarse el cariño del público.