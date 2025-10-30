Periodista Julio Solís a sus papás: “Ahora soy yo el que los anda cuidando como chiquitos”

Julio Solís, periodista de Multimedios, decidió este año hacer realidad uno de los deseos más significativos de su vida: compartir un viaje junto a sus padres en México.

“Es la primera vez que saco a mis papitos del país. Era un anhelo que tenía en mi corazón y logré cumplirlo este año”, comentó el comunicador, visiblemente emocionado por la experiencia.

El año anterior, Julio viajó a México como parte de una cobertura especial del canal durante la celebración del Día de Muertos, una tradición que lo cautivó.

Julio Solís le cumplió un gran sueño a sus papás.

En aquella ocasión, sus padres siguieron los reportajes con admiración y curiosidad, lo que sembró en ellos el deseo de vivir esa experiencia en persona.

Una experiencia compartida en familia

“El año pasado me tocó venir con el canal a cubrir la celebración de Día de Muertos y a mis papás les gustó mucho los reportajes que hice. Cuando les pregunté este año qué les gustaría conocer, escogieron vivir esta experiencia. Y aquí estamos”, contó Solís, lleno de orgullo y emoción.

El comunicador recorrió en aquel momento Guadalajara y Puerto Vallarta, donde conoció más de cerca las tradiciones mexicanas y la calidez de su gente. Esta vez, su papel fue muy distinto, pues está acompañando a sus padres en cada paso, procurando que disfruten plenamente del viaje.

Julio Solís está disfrutando mucho este viaje junto a sus padres. (Julio Solís/TikTok)

De hijo a cuidador: un cambio lleno de ternura

Durante esta travesía, Solís está experimentando una de las transformaciones más satisfactorias: pasar de ser cuidado a convertirse en cuidador.

“La vida da tantas vueltas que ahora soy yo el que los anda cuidando como chiquitos, hasta para cuando tienen que pasar algo en la moneda de acá”, expresó con cariño.

A Julio y su familia les encanta la celebración de Día de Muertos. (Julio Solís/TikTok)

Un viaje que deja huella

Julio expresó su agradecimiento a Dios por tener a sus padres a su lado y por la oportunidad de cumplirles el sueño de viajar junto a ellos a San Pedro Tlaquepaque, en Guadalajara, y a Guanajuato.

El periodista nos contó que disfrutarán del país azteca hasta el próximo 3 de noviembre y que regresarán a Costa Rica el 4 de noviembre.