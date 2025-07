Presentador regresó a Multimedios tras superar delicada situación de salud

Julio Solís y Giovanni Calderón presentan juntos Mi casa es su casa, de Multimedios canal 8. Fotografía: Cortesía Julio Solís. (redes/Instagram)

Luego de varios días fuera del aire y tras superar una delicada situación de salud, el presentador Julio Solís regresó el martes a Multimedios.

Solís estaba convaleciente de una operación en sus ojos por la que debió tener muchísimos cuidados por lo delicada que era, de ahí su ausencia en el canal 8 y en la emisora La Caliente, donde trabaja.

Este martes, a las 5 de la tarde, Julio regresó recuperado y con toda la energía a su trabajo en la televisora de Sabana Sur.

Julio Solís anunció así su regreso a la tele tras superar delicada situación de salud. Fotografía: Instagram Julio Solís. (Instagram/Instagram)

“Aquí estamos retomando labores, ya tenemos el guión listo y el programa también”, dijo Julio en sus redes al confirmar que estaba de vuelta en el programa Mi casa es su casa, el que presenta en Canal 8.

Solís se tuvo que someter a una operación urgente en sus ojos, 15 años después de un trasplante de córnea que le hicieron gracias a un donante que nunca conoció.

“A mí hace más de 15 años me hicieron un trasplante de córnea porque tenía queratocono, muy avanzado, que es como que la córnea empieza a deformarse y hacer como una forma de montañita y empieza a distorsionar la imagen. Entonces, me hicieron el trasplante de córnea y después de la recuperación larguísima que eso conlleva y demás, pusieron un lente de contacto escleral, el trasplante lo que me corregía era que el queratocono no siguiera avanzando y que mi córnea no se deformara más”, contó a La Teja hace unos días.

Julio Solís también es locutor en la emisora La Caliente que es de Multimedios. Fotografía: Instagram Julio Solís. (Instagram)

Tras la operación quedó con una miopía y un astigmatismo muy alto, por lo que tuvo que usar lentes de contacto esclerales para tener una visión perfecta.

Precisamente la operación fue para reemplazar ese lente de contacto por uno permanente por dentro del ojo.

