Presentador Julio Solís lejos de las cámaras por una delicada situación de salud, ¿qué le pasó?

Julio Solís y Giovanni Calderón son los presentadores de Mi casa es su casa, de canal 8. (redes/Instagram)

El presentador Julio Solís, de canal 8, ha estado alejado de las cámaras por una delicada situación de salud, pero espera estar de vuelta muy pronto.

La figura de “Mi casa es su casa” lleva varios días recuperándose en su casa de una operación que le hicieron en la vista.

Hace poco más de 15 años, el también locutor tuvo un trasplante de córneas, gracias a un donante que nunca conoció; sin embargo, con el pasar de los años empezó a sentir una molestia en uno de sus ojos.

Él usaba lentes de contacto, pero ahora con este procedimiento médico que le hicieron ya no tendrá que usarlos.

“A mí hace más de 15 años me hicieron un trasplante de córnea porque tenía queratocono, muy avanzado, que es como que la córnea empieza a deformarse y hacer como una forma de montañita y empieza a distorsionar la imagen. Entonces, me hicieron el trasplante de córnea y después de la recuperación larguísima que eso conlleva y demás, pusieron un lente de contacto escleral, el trasplante lo que me corregía era que el queratocono no siguiera avanzando y que mi córnea no se deformara más”, explicó.

Julio Solís es una de los presentadores principales de Multimedios Costa Rica.

A pesar de dicha operación quedó con una miopía y un astigmatismo muy alto, por eso debía usar los lentes de contacto escleral para tener una visión perfecta.

“El tema es que el lente de contacto se recomienda usarlo 8 horas al día y descansar por lo menos un día del lente de contacto, al yo depender por completo del lente de contacto, no podía darme ese lujo, jamás 8 horas, solo en tele, trabajo 8 horas y después 3 horas en radio, voy al gimnasio, usaba el lente desde que me levantaba a las 6 a.m. y hasta la noche.

“Entonces desde el año pasado me venía dando mucho problema uno de los ojos porque se me empezaron a hacer venitas, vasos sanguíneos, y el ojo necesita respirar y la forma en que el organismo empezó a hacer que respirara era hacer esos vasos sanguíneos hacia el ojo, pero bueno, el trasplante de córnea no lo rechaza el cuerpo porque no hay vasos sanguíneos, pero a la hora de que el ojo se empieza a llenar de venitas, ya en el ojo derecho estaban tocando la córnea y eso era alarmante”, señaló.

Julio agregó que esta operación se la tenía que hacer “sí o sí” porque en cualquier momento el ojo iba a rechazar la córnea trasplantada porque los vasos capilares ya estaban presionando mucho.

Ahora lo que le hicieron fue colocarle un lente de contacto, pero por dentro del ojo, llamado lente ICL (Intraocular fáquica), con el aumento necesario para dejar de usar lentes de contacto por completo.

“Ya el ojo estaba colapsando y jamás volver a pasar por un trasplante de córnea porque el ojo hacía rechazo en cualquier momento”, explicó.

A Julio Solís le encanta hacer ejercicio e ir al gimnasio, pero por ahora debe evitarlo. (Cortesía)

El locutor de La Caliente contó que el doctor que lo operó fue el mismo que le hizo el trasplante hace más de 15 años y que el procedimiento se lo hicieron el miércoles 9 de julio.

Durante estos días ha tenido que evitar exponerse al sol, andar con lentes oscuros, como los que se usan en natación, y evitar hacer ejercicio de alto impacto.

Además, de momento no puede meterse al mar hasta dentro de un mes y hasta este martes puede volver a manejar.

“Los primeros tres días lo ideal es quedarse en la casa, no exponerse a un ambiente contaminado, no tener contacto con mascotas y el aseo que es muy importante. Y todavía tengo que estarme echando tres gotas diferentes, unas lágrimas artificiales y dos que son medicamento, eso hasta que el doctor lo suspenda. Este jueves me vuelven a revisar, luego dentro de 15 días y luego dentro de un mes, hasta que ya me den totalmente de alta”, contó.

Este martes ya regresará a canal 8 para estar en “Mi casa es su casa”, junto a Giovanni “el Profe” Calderón.