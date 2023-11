Presentador Julio Solís lloró al contar un milagro de salud que vivió gracias a un desconocido

Julio Solís es también locutor de la emisora La Caliente. (Instagram)

Julio Solís es uno de los presentadores más queridos de canal 8, de Multimedios, y aunque siempre se le ve muy feliz y esta vez se mostró muy sensible al hablar de un milagro de salud que tuvo gracias a un donante.

El también locutor de La Caliente contó que hace algunos años tuvo un trasplante de córneas y que por eso vive eternamente agradecido con la familia de su donador aunque no los conoce.

A raíz de esa operación tiene que usar lentes de contacto y en estos días ha estado con algunas molestias en sus ojos por lo que tuvo que acudir al oftalmológo.

Según le dijo el especialista, el hecho que se le enrojecen los ojos se debe a que, en especial la córnea, le está pidiendo más oxigenación y descansar de los lentes de contacto.

Julio Solís es además mascarero por lo que requiere de su visión perfecta.

El presentador mencionó que lo mandaron a andar mínimo cinco días sin uno de sus lentes de contacto, del ojo que tiene más irritado, pero que le preocupa mucho andar así porque de su otro ojo tampoco ve muy bien.

“En este otro ojito tengo visión casi perfecta con lente de contacto, quedó como en un 85%, o sea, me cuesta leer algunas cositas, enfocar algunas cositas, entre los dos sacan la tarea perfecto, pero en estos días voy a depender de este campeón que no llega al 100%, entonces vamos a ver cómo nos va. Es una situación que me carga, que me asusta el comprometer mi visión”, dijo.

Él explicó que tuvo queratocono, que es una deformación en la córnea, y que por eso tuvieron que trasplantarlo, pero no fue nada fácil porque primero lo operaron de uno y después estuvo cinco años en lista de espera para la siguiente donación.

Tras recordar este episodio de su vida no pudo evitar llorar, pues a consecuencia de tantos años de espera el ojito que hoy le trabaja al 85% se volvió un “perezoso” y por eso no ve bien.

“Yo le agradezco mucho a Dios y le agradezco a esas personas que están en el cielo y que en algún momento de sus vidas decidieron ser donantes, ojalá a uno en el hospital le dijeran el nombre de esas personas o de las familias porque moriría por poder agradecerles porque no sé qué sería de mí sino pudiera utilizar mis ojitos”, dijo entre lágrimas.

Julio Solís abrió su corazón y motivó a la gente a donar

El presentador, de canal 8, motivó a la gente a que sean donadores de órganos después de la muerte para que puedan cambiar la vida alguien más como lo hicieron con él.

“Comuniquen esas cosas en vida, ya mi familia sabe que si a mí me llega a pasar algo que me saquen todo lo que sirva para quien lo necesite. Me da mucha nostalgia pensar que ahorita hay muchísimas, miles de personas, viendo borroso y esperando años para que la luz vuelva a sus ojos porque muy pocas personas donan”, dijo aún entre lágrimas.

Solís mencionó además que espera que su mensaje toque algunos corazones y más personas se animen a ser donantes.