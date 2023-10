¿El presentador Julio Solís mantiene una relación abierta con su novio? Esto fue lo que contó el comunicador

Julio Solís y su pareja. Archivo.

El presentador de canal 8, Julio Solís, sorprendió a sus seguidores al darles algunos consejos de amor y reveló cómo es su relación.

Mediante su cuenta de Instagram, Solís les dejó una caja de preguntas a sus seguidores, y varios de ellos aprovecharon para dejarle algunas preguntas en temas de amor.

“¿Cómo hiciste para conseguir el amor verdadero de tu pareja?”, a lo que el conocido presentador le contestó:

“El amor no se consigue, se construye. ¿Qué es lo primero que uno hace antes de construir una casa o un edificio? Analizar y estudiar el terreno para ver si es apto y va a soportar las dimensiones o el peso de lo que uno quiere construir. Lo mismo pasa en una relación de pareja. Los no negociables se hablan desde el día uno, los no negociables son esas cosas que uno no está dispuesto a hacer o soportar, en mi caso no puedo con relaciones abiertas, y que la persona fume”, comentó.

Asimismo, le dejó un consejo a su seguidora, a quien le dijo que si buscaba algo sólido y duradero necesita saber dónde está construyendo y con quién.

Recordemos que el pasado 15 de abril Julio Solís abrió su corazón para dar a conocer que tenía una relación con Brandon Vargas, la cual ha sido bastante duradera, pues se ve que los consejos que da también los aplica.

Finalmente, el guapo presentador dijo que antes de iniciar una relación hay dos cosas básicas para él.

“Antes de empezar una relación, no negociables y lenguajes del amor, son cosas que se necesitan para que las cosas desde un inicio vayan bien”, comentó.