Periodista tico pasó sonrojante momento en México por no hablar inglés

Julio Solís, el periodista de Multimedios, se vio en aprietos en su paseo por México. (Yerlin Gómez)

Julio Solís, el carismático periodista de Multimedios que ha conquistado el corazón de su público, está disfrutando de las maravillas de México, y durante un paseo en catamarán por las aguas de Puerto Vallarta, se encontró con una situación que lo puso en aprietos.

Para poder llegar a playa Las Caletas es necesario abordar un catamarán. (Yerlin Gómez)

El joven, junto a un grupo de personas, donde La Teja estuvo presente, estaban a bordo del catamarán rumbo a playa Las Caletas, para asistir a la celebración del Día de Muertos en el espectáculo “Ritmos de la Noche: Alma”, y el no saber inglés le jugó una mala pasada.

“Tengo como tres meses de haber dejado las clases de inglés, por mi nuevo rol en el trabajo, y ayer me di cuenta del error que cometí, porque se me acercó una muchacha de Estados Unidos y empezó a hablarme, no sabía que me estaba preguntando, pero una de las compañeras bilingües, que anda aquí en el viaje, me ayudó”, confesó Julio.

Durante el recorrido se aprecia el mar y un atardecer espectacular. (Yerlin Gómez)

La bienvenida se la dan muchas calaveras que se topará en el camino. (Yerlin Gómez)

Hay muchas personas disfrazadas para la temática del lugar. (Yerlin Gómez)

Solís mencionó que lo que la joven estadounidense deseaba saber era si él trabajaba en el catamarán, pero más allá de eso, lo que quería era conquistar su corazón, solo que el periodista ya tiene una persona que lo tiene más que enamorado, su novio: Brandon Vargas.

Los cementerios toman protagonismo en estas celebraciones. (Yerlin Gómez)

Las velas son una parte esencial en el evento. (Yerlin Gómez)

También hay música durante la festividad. (Yerlin Gómez)

Son muchos los turistas que se hacen presentes. (Yerlin Gómez)

Lo más incómodo para él fue que no lograba entender lo que la joven intentaba decirle para halagarlo, y al llamar a una de sus compañeras de viaje, pudo comprender y hasta se sonrojó. Lo mejor de todo fue que ese momento al final resultó ser gracioso y fue solo una pequeña parte de lo bien que lo pasaría en el show.

Para llegar a esta famosa playa, se debe navegar, lo que convierte el trayecto en una experiencia única que permite disfrutar del atardecer, la naturaleza y la compañía de otras personas en un ambiente ameno y acompañado de buena música.

Los visitantes pueden tomarse fotografías en los distintos espacios. (Yerlin Gómez)

Los disfraces no pueden faltar. (Yerlin Gómez)

Al llegar, el lugar estba adornado con catrinas, calaveras, antorchas y muchas velas a lo largo del camino, además, hay restaurantes que ofrecen una variedad de opciones gastronómicas para cenar en un ambiente diferente, iluminado por la luz de las velas mientras se aprecian las estrellas.

Muchas personas aprovechan para tomarse fotografías y pegarse una caminada en la arena para disfrutar de los distintos espacios, por lo que es recomendable llevar ropa y zapatos cómodos, ya que consiste en caminar en la playa, pero con una temática muy original.

La temática del lugar representa mucho la cultura mexicana. (Yerlin Gómez)

La catrina es una de las más buscadas para fotografiarse. (Yerlin Gómez)

Después de cenar, los visitantes pueden disfrutar de un show con un humorista, bailarines, percusionistas, acróbatas, entre otros, en una pirámide en medio de la naturaleza.

Conversamos con Humberto Santos, asistente de dirección artística del show y nos explicó que el evento ofrece un toque de raíces mexicanas, prehispáinicas y de circo a través de 32 artistas. También indicó que el fuego y el incienso son muy importantes porque representan la purificación y la conexión con otros planos, respectivamente.

Humberto Santos es el asistente de dirección artística. (Yerlin Gómez)

Humberto señaló que se realizan diferentes show en este lugar, de lunes a sábado, para todos aquellos que deseen experimentarlo.

“Fue una experiencia maravillosa, súper completa. El vivir las tradiciones en México en estas fechas es algo impresionante y creo que todas las personas lo deberían de vivir”, agregó el comunicador de Multimedios.

La pirámide es el escenario para las presentaciones. (Yerlin Gómez)

Uno de los mensajes en el espectáculo es el amor a la naturaleza. (Yerlin Gómez)