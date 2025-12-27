Julio Solís se despide de Canal 8 de Multimedios

Julio Solís, una de las figuras más queridas de Canal 8 de Multimedios, se despidió oficialmente de la televisora, marcando el cierre de una etapa que lo mantuvo durante años frente a la audiencia del canal.

Julio Solís se despidió de Canal 8. (Facebook/Facebook)

El comunicador compartió su despedida a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que agradeció la oportunidad de haber formado parte del medio durante más de seis años.

Julio Solís dejó un mensaje en redes sociales. (Julio Solís)

“Hoy le digo adiós a este lugar que ha sido mi segundo hogar por más de seis años, y lo hago compartiendo momentos de felicidad, de sonrisas, que me permitió conocer y conectar con tantas personas maravillosas. No me puedo ir sin decir gracias a Multimedios por cada oportunidad, por confiar en mí para las radios Bésame 89.9 y La Caliente 90.7, y a Canal 8 por permitirme poner mi rostro en La Revista, Su Casa es mi Casa, los toros y todas las transmisiones en las que pude cumplir anhelos de mi niño interior”, expresó.

Solís también dedicó palabras de agradecimiento a las personas que lo acompañaron durante esta etapa de su vida profesional y personal, asegurando que se va con el corazón lleno y con ilusión por lo que viene.

“Gracias a cada persona que estuvo conmigo acompañándome en esta etapa de mi vida. Me voy con el corazón lleno y con la ilusión intacta. Nos vemos pronto”, agregó.

La despedida generó múltiples reacciones entre seguidores y colegas, quienes le dejaron mensajes de apoyo y buenos deseos en redes sociales.

Aunque no dio detalles sobre sus próximos proyectos, Julio Solís dejó claro que cierra este capítulo con gratitud y con la promesa de seguir cumpliendo sueños.