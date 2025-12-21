Omar Cascante sorprende con una confesión inesperada en su regreso a la televisión

Omar Cascante, periodista y presentador, dice recibir esta oportunidad de volver a la televisión con mucho agradecimiento. (redes/Instagram)

El periodista Omar Cascante vuelve al redondel de Zapote y, según nos dijo, ahora con una emoción distinta, más sereno y profundamente agradecido.

Su reciente incorporación a las transmisiones de las corridas de toros, como parte del equipo que aportará canal 8, de Multimedios, marca un nuevo capítulo en su carrera.

Cabe recordar que este medio hizo una alianza con canal 38 de ¡Opa! para llevar el espectáculo taurino a la pantalla de ambas televisoras del 25 de diciembre hasta el 4 de enero del 2026.

El expresentador de Buen día, de Teletica, confesó que este regreso no estaba en sus planes, pero dice que lo vive como un verdadero regalo.

“Ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita. La recibo con mucho agradecimiento, porque fue una invitación inesperada. Yo vengo de estar muchos años en un mismo lugar, más de una década y, de pronto, la profesión me regala algo que no estaba en mis planes”, dijo.

Las corridas de toros van del 25 de diciembre al 4 de enero 2026. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Nuevas experiencias

El periodista destacó que esta nueva etapa le ha permitido conocer otros equipos, dinámicas y ritmos de trabajo, algo que, según dice, le ha ensanchado la mirada.

“Uno se da cuenta de que el oficio es más grande que una sola casa (Teletica). He compartido con Canal ¡Opa!, con Repretel y ahora con Multimedios, y eso se agradece mucho, sobre todo cuando hay respeto, gente joven con hambre de aprender y personas con mucha experiencia que siguen enseñando”, mencionó.

Omar asegura que regresa a los toros siendo un hombre distinto, con otro pensamiento y sin ganas de presumir o llamar la atención de más.

“Me encuentro más consciente, más agradecido, menos preocupado por demostrar algo. Lo voy a disfrutar con más calma y con más propósito”, expresó.

Omar Cascante ya habia trabajando en las corridas de toros, peero con Teletica, e igualmente en el redondel de Zapote. (Rafael Pacheco Granados)

Y es que su rol será estar todos los días, en las tardes y noches, desde las graderías, en contacto directo con el público, algo que no es nuevo para él y que asegura disfruta muchísimo.

“Ese contacto con la gente siempre me ha gustado. Ahí ocurren las historias: el grito espontáneo, la risa nerviosa, la familia que llega con el niño que ve los toros por primera vez. Mi función será ser un puente y llevar a la pantalla lo que se vive desde la gradería, y eso para mí es un privilegio”, explicó.

Cascante asume este regreso con respeto y mucha ilusión, consciente de que las corridas forman parte de la memoria emocional del país.

“No lo tomo como un logro personal, sino como una responsabilidad muy bonita de acompañar a las familias en un espacio tan querido. Si puedo aportar alegría y cercanía, entonces vale la pena”, concluyó.

La exfigura de canal 7 tiene más de un año de no trabajar formalmente con un medio televisivo, por lo que este jueves será su regreso oficial.