Omar Cascante revela su dura lucha contra el alcoholismo: “Hubo noches donde pude no haber regresado”

El periodista Omar Cascante cumplió un año sin tomar alcohol. (redes)

El periodista Omar Cascante, expresentador de Buen día, decidió abrir una de las páginas más duras de su vida: confesó que prácticamente toda su vida adulta fue alcohólico y que este 2 de diciembre cumplió un año completo de estar sobrio.

Con una sinceridad que sorprendió a muchos, Omar compartió un testimonio crudo, honesto y lleno de reflexiones que, según él mismo, no busca generar lástima sino tender una mano a quienes hoy pelean una batalla parecida.

“Mi historia no es un dato, es un testimonio y diría yo que una confesión de humanidad”, empezó diciendo.

LEA MÁS: Omar Cascante confiesa la angustia que marcó su primer día de trabajo en Repretel

Omar Cascante confesó que tuvo serios problemas con el alcohol

El también músico contó que su relación con el licor no inició con un gran problema, sino con esos gestos pequeños que parecen inofensivos hasta que un día se convierten en una cadena.

Recordó que comenzó a tomar a los 25 años “para encajar”, pero con el tiempo aquel trago torpe de muchacho inseguro se transformó en el refugio silencioso de un hombre que estaba roto.

“Luego me di cuenta que el sorbo torpe de un muchacho inseguro terminó convirtiéndose en el refugio silencioso de un hombre que estaba roto. Uno no bebe por gusto, uno bebe para no enfrentarse a lo que duele, y ese era mi caso”, dijo.

Omar Cascante fue presentador de El Chinamo cuando estaba en Teletica. (Rafael Pacheco Granados)

Tomaba hasta destruirse

Aseguró que él no tomaba un par de cervezas, sino “literalmente hasta destruirse”, a tal punto que hubo noches en las que perfectamente pudo no haber regresado a su casa.

“La vida pasa facturas, porque hubo noches donde pude no haber regresado, donde el riesgo fue real. Pude haber terminado en un hospital o incluso en un cementerio, y no me da vergüenza decirlo”, confesó, agradeciendo que Dios lo guardara de sí mismo una y otra vez.

LEA MÁS: Repretel anuncia el regreso de Omar Cascante a su pantalla

El expresentador también reconoció que perdió personas que lo amaban por invitaciones que parecían inocentes, cuando le decían la famosa frase “solo una” y que, para alguien en su situación, nunca era solo una.

“Dejarlo no fue fácil. Las invitaciones seguían, las ofertas decían, solo una. Pero quien ha estado en el abismo sabe que solo una nunca es solo una”, recalcó.

Omar Cascante aseguró que por sus borracheras muchas veces pudo haber tenido algún accidente o terminado en el cementerio. (redes/Instagram)

Omar reveló que su proceso de recuperación empezó sin cámaras, sin aplausos y sin testigos; es decir, sin divulgarlo, sin estar diciendo “ya dejé de tomar”.

Simplemente, tomó una decisión pequeña y humilde que se repetía una y otra vez. “Hoy no”, se decía cada día que podía o que su fuerza de voluntad se lo permitía. Eso, asegura, fue debilitando la cadena que lo mantuvo atrapado durante años.

Un año sobrio

Hoy celebra un año de libertad, un año de sentirse más consciente, más vivo y más él mismo “sin anestesia”.

“Soy obra en proceso, no un producto terminado”, afirmó.

LEA MÁS: Omar Cascante confesó que la llegada de su segundo hijo le cambió el alma

Cascante aprovechó para enviar un mensaje directo a quienes están luchando contra el alcohol, el exceso o cualquier adicción que quiera verlos de rodillas.

“Usted puede. No se trata de fuerza, se trata de una decisión honesta y una determinación humilde”, expresó.

Aunque no quería centrar su mensaje solo en lo espiritual, admitió que no puede ocultar lo que vivió: “Si Dios pudo hacerlo conmigo… créame, también puede hacerlo con usted. Porque Él muy lejos de dar la espalda, dio su vida por usted en una cruz”.

Nancy Dobles y Randall Salazar, sus excompañeros de Buen día, aplaudieron sus palabras y su año en sobriedad. (Tomada de Facebook)

Un testimonio valiente, fuerte y humano, que llega en una época en la que muchos necesitan escuchar justamente eso: que sí se puede volver a empezar.

Una que aplaudió su honestidad y su determinación fue su excompañera de Buen día Nancy Dobles, quien fue una de las decenas de seguidores que le dejaron un mensaje en su video.

“Mi Gomi, siempre te he admirado, pero ahora más… Te quiero y te aplaudo de pie. Sos un gran ejemplo", le puso la presentadora de Teletica.