Omar Cascante confiesa la angustia que marcó su primer día de trabajo en Repretel

El periodista Omar Cascante abrió su corazón este martes al contar la angustia que vivió hace 22 años, cuando empezó su carrera televisiva en Repretel.

Omar Cascante habló de su primer día de trabajo en Repretel, hace 22 años

Cascante, quien fue reportero del programa Las Historias, relató que su inicio en la televisión no fue nada fácil y que incluso pensó en renunciar tras un episodio que lo marcó para siempre.

Su primera cobertura lo dejó en shock

El comunicador, de 44 años, recordó que en su primer día como practicante del canal acompañó al periodista Giovanni Calderón a la cobertura de un incendio y ahí quedó traumado.

“Recuerdo aquella mañana como si fuera ahora. Mi práctica la hice con un periodista que admiro y abrazo: Giovanni Calderón. Fuimos a un lugar llamado Llano Bonito a conocer una familia que lo había perdido todo en un incendio”, contó Cascante.

Dijo que, en medio de la entrevista, se bloqueó completamente: “Tomé el micrófono y le pregunté al dueño de la casa lo obvio: ¿qué pasó? Y luego me invadió un silencio pesado e incómodo. No sabía qué preguntar y me bloqueé”, relató.

“Una voz me quemó la ilusión que llevaba ese día”

El ahora expresentador de canal 7 confesó que lo que más lo afectó no fue quedarse callado, sino la crítica interna que le surgió en ese momento.

“El verdadero incendio dentro de mí fue cuando una voz me susurró: ‘¿para qué estudió periodismo si no sabe preguntar?’ Esa voz me quemó la ilusión que llevaba aquel día”, reveló.

Tan fuerte fue el golpe emocional que al día siguiente no se presentó al canal, alegando que no tenía dinero para el pasaje, aunque eso no era cierto.

Omar Cascante llegó a la televisión costarricense hace 22 años. Fotografía: Instagram Omar Cascante. (Instagram/Instagram)

Un miedo que superó con fe y perseverancia

Omar compartió esta experiencia para inspirar a otros que atraviesan momentos de duda o miedo al perseguir sus sueños.

“El miedo ha sepultado y llevado al fracaso muchos sueños. La fe no elimina el miedo, la fe lo atraviesa”, afirmó el periodista.

Tras esa experiencia, Cascante siguió adelante y logró construir una sólida carrera en televisión, primero en Repretel (hasta el 2013) y luego en canal 7, de donde salió en junio del 2024 tras casi 14 años de trabajo.