Omar Cascante confesó que la llegada de su segundo hijo le cambió el alma

El periodista y expresentador de Buen Día, Omar Cascante, conmovió a sus seguidores al abrir su corazón durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde habló sin filtros sobre los cambios que ha vivido en los últimos meses, y la manera en que la llegada de su segundo hijo, Santiago, lo hizo replantearse muchas cosas en su vida.

Con la sinceridad que lo caracteriza, el comunicador aseguró que este nuevo capítulo lo ha llevado a conectar con una versión más espiritual y auténtica de sí mismo, lejos de las apariencias y las presiones del medio.

Omar Cascante (Instagram/Instagram)

“Y padres, si ustedes me están viendo —hombres y mujeres que tenemos la maravillosa misión de ser padres y de inspirar a nuestros hijos—, ¿qué versión le está dando usted a su hijo o a su hija? ¿Qué versión les estamos dando nosotros a nuestros hijos?”, expresó.

Omar recordó con mucho cariño a su primogénito, Daniel, con quien ha compartido 24 años de aprendizaje y agradecimiento, pero confesó que la llegada de Santiago lo tomó por sorpresa y, al mismo tiempo, lo impulsó a hacer un profundo cambio interno.

“Santiago vino en un momento inesperado de mi vida, pero que me ayudó a replantearme lo que estaba haciendo y hacia dónde iba. Estaba harto de estar sumido en situaciones que no me estaban propiciando nada bien”, admitió.

El periodista reconoció que, aunque en pantalla siempre se mostraba sonriente, muchas veces esa imagen no reflejaba la realidad de lo que sentía por dentro.

“Usted me podía ver en televisión, sonriente, aparentando… como quizás muchos de ustedes también lo hacen. Porque, a veces, nos guardamos los problemas para que nadie los sepa, pero por dentro sabemos la carga que estamos llevando y la insatisfacción que tenemos con nosotros mismos”, confesó.

Omar aseguró que la llegada de su pequeño fue un llamado divino que le devolvió la paz y lo llevó a reencontrarse con su esencia.

Omar Cascante tiene dos hijos: Daniel y Santiago, con quienes se le ve constantemente compartiendo. (Instagram Omar Cascante/Instagram Omar Cascante)

“Santiago vino a ayudarme —Dios, a través de Santiago— a ver que yo podía cambiar mi versión. Y esta vez no era por los likes, no era por la ropa, no era por el espejo… Es por el alma”, manifestó.

Durante la transmisión también dejó una reflexión que tocó el corazón de muchos.

“Usted necesita soltar y transformar lo que no le hace bien. La verdadera transformación no comienza frente al espejo; la verdadera transformación comienza en el alma. Lo demás empieza a fluir, lo demás viene por añadidura”, dijo con tono pausado.

Cascante cerró su mensaje recordando que no hay cambio verdadero si no se trabaja desde adentro. Hoy, dice, se siente más en calma, agradecido con Dios y con la vida por permitirle volver a empezar desde el amor y la fe.