Omar Cascante regresó a la televisión con un mensaje sin filtros

El presentador y periodista Omar Cascante regresó este jueves a la televisión nacional con un mensaje directo y revelador sobre la etapa que vive y la forma en la que vuelve a la pantalla chica.
La exfigura de canal 7 se incorporó a ¡Opa!, medio con el que participa en las transmisiones taurinas desde el redondel de Zapote, en una alianza con Canal 8 de Multimedios.
Un regreso distinto, pero con la misma pasión
En su vuelta a la arena, Cascante celebró el reencuentro con un espacio que conoce bien y dejó claro que vuelve desde otro lugar personal y profesional.
“La vida me vuelve a poner en el ruedo, muchos años después. No igual, no mejor que nadie: distinto. Más agradecido y con la misma pasión. Gracias a usted por ese apoyo tan bonito durante tantos años. Soy bendecido”, expresó el comunicador y cantante.
La imagen que no pasó desapercibida
Omar compartió el mensaje en Instagram, acompañado de una fotografía en la que luce la camisa oficial de la alianza entre los canales 8 y 38 para las transmisiones de fin y principio de año.
Más allá del anuncio laboral, la imagen llamó la atención por lo bien que luce Cascante, detalle que sus seguidores no dejaron pasar.
Lluvia de elogios y buenos deseos
La publicación se llenó rápidamente de mensajes de admiración y felicitaciones, tanto por su regreso a la televisión como por cómo se ve.
“¡Qué lindo volverlo a ver en televisión! Muy feliz por usted, bendiciones”. “Me encanta volverlo a ver en tele, excelente. Que sea un gran éxito las corridas”. “Waoooo, se ve muy bien. Bendiciones, muchos éxitos”,son algunos de los comentarios que ha recibido.
