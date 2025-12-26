Farándula

Omar Cascante regresó a la televisión con un mensaje sin filtros

Ex-Teletica firmó con ¡Opa!, para las transmisiones taurinas que esa televisora tiene en alianza con Canal 8 de Multimedios

Por Manuel Herrera

El presentador y periodista Omar Cascante regresó este jueves a la televisión nacional con un mensaje directo y revelador sobre la etapa que vive y la forma en la que vuelve a la pantalla chica.

La exfigura de canal 7 se incorporó a ¡Opa!, medio con el que participa en las transmisiones taurinas desde el redondel de Zapote, en una alianza con Canal 8 de Multimedios.

Omar Cascante
Omar Cascante regresó con todo a una transmisión de fin y principio de año. Esta vez de la mano de canal ¡Opa! y Canal 8. Fotografía: Instagram Omar Cascante. (Instagram/Instagram)

Un regreso distinto, pero con la misma pasión

En su vuelta a la arena, Cascante celebró el reencuentro con un espacio que conoce bien y dejó claro que vuelve desde otro lugar personal y profesional.

La vida me vuelve a poner en el ruedo, muchos años después. No igual, no mejor que nadie: distinto. Más agradecido y con la misma pasión. Gracias a usted por ese apoyo tan bonito durante tantos años. Soy bendecido”, expresó el comunicador y cantante.

La imagen que no pasó desapercibida

Omar compartió el mensaje en Instagram, acompañado de una fotografía en la que luce la camisa oficial de la alianza entre los canales 8 y 38 para las transmisiones de fin y principio de año.

Más allá del anuncio laboral, la imagen llamó la atención por lo bien que luce Cascante, detalle que sus seguidores no dejaron pasar.

Omar Cascante
Omar Cascante ha aparecido hasta de nuevo en Repretel desde que fue despedido de Teletica, el 13 de junio del 2024. Fotografía: Archivo LT. (Captura/Captura)

Lluvia de elogios y buenos deseos

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de admiración y felicitaciones, tanto por su regreso a la televisión como por cómo se ve.

¡Qué lindo volverlo a ver en televisión! Muy feliz por usted, bendiciones”. “Me encanta volverlo a ver en tele, excelente. Que sea un gran éxito las corridas”. “Waoooo, se ve muy bien. Bendiciones, muchos éxitos”,son algunos de los comentarios que ha recibido.

Omar CascanteToros Zapote¡Opa!MultimediosTeletica
Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

