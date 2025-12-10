Hijo de Omar Cascante le da una gran alegría al experiodista de Teletica y a toda su familia

Omar Cascante está viviendo un momento de gran felicidad, agradecimiento y orgullo gracias a su hijo mayor, Daniel Cascante, quien acaba de alcanzar un logro que tiene a toda su familia celebrando.

Daniel Cascante presentó este martes su tesis y obtuvo mención de honor en su licenciatura en Diseño Publicitario. (Instagram/Instagram)

Graduación con honores

Un día después de cumplir 25 años, Daniel presentó su tesis universitaria y no solo obtuvo su licenciatura en Diseño Publicitario, sino que lo hizo con mención de honor, un reconocimiento que celebra su excelencia académica.

Como era de esperarse, el expresentador de Teletica fue de los primeros en celebrar este triunfo y lo expresó públicamente al comentar la publicación de su hijo.

“Orgulloso de todo lo que has alcanzado y lo que alcanzarás”, escribió Omar, dejando claro lo que siente por su primogénito, a quien ahora le pueden decir oficialmente licenciado.

Un sueño que Dani venía construyendo

Sobre su logro, Daniel compartió que esta graduación marca el cierre de una etapa que le dejó mucho aprendizaje.

“(Era) Un sueño que anhelaba desde que empecé a estudiar”, expresó junto a algunas fotos del momento en que defendió su tesis.

El giro que lo llevó a su verdadera pasión

Dani también recordó cómo en el 2021 tomó una difícil, pero decisiva decisión: dejar atrás la carrera de Medicina para dedicarse a lo que realmente lo hacía sentir pleno.

“Desearía decirle al Daniel de 2021, con 3 años estudiando Medicina, sin sentirse realmente pleno, que encontramos lo que amamos, que lo disfrutamos y que hoy nos dieron una nominación a mención de honor con nuestro proyecto. El tiempo siempre me demuestra que todo pasa con un propósito, y es perfecto”, contó.

Daniel Cascante celebró su triunfo junto a sus papás. Fotografía: Instagram Daniel Cascante. (Instagram/Instagram)

Agradecido y listo para lo que viene

El nuevo licenciado destacó que este triunfo representa meses de dedicación, desvelos y apoyo de quienes lo rodean.

“Le agradezco a Dios, mi familia y mis amigos por estar ahí para mí todo este tiempo. Corriendo con materiales y hasta desvelándose conmigo. Cuatro años pasaron más rápido de lo que imaginé. Ahora sí, díganme licenciado”, cerró emocionado.

Con esta victoria, Daniel se convierte en motivo de enorme orgullo para Omar y en inspiración para quienes buscan perseguir lo que realmente los hace felices.