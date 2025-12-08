Omar Cascante sorprende a su hijo con el mejor regalo de cumpleaños que cualquiera podría recibir

Los consejos de los padres, dicen, son de los mejores regalos que se le pueden dejar a un hijo, y eso fue exactamente lo que hizo Omar Cascante este 8 de diciembre, día en que su hijo Daniel celebró 25 años.

El periodista y cantante compartió un mensaje cargado de amor, reflexión y consejos que dejó a sus seguidores con el corazón arrugado.

Omar Cascante junto a su hijo Daniel. Fotografía: Instagram Omar Cascante. (Instagram/Instagram)

“¿En qué momento usted se hizo más joven y yo más viejo?”

Omar admitió que el tiempo lo tomó por sorpresa y así se lo expresó al cumpleañero en una publicación que rápidamente conmovió a muchos.

“¿En qué instante usted se hizo más joven y yo más viejo? Pero así es la vida: mientras usted crece hacia adelante, yo crezco hacia adentro. Y en ambos procesos, me siento orgulloso”, escribió el expresentador de Buen día.

Omar Cascante celebró que hace 25 años se convirtió en papá. Fotografía: Instagram Omar Cascante. (redes/Instagram)

Consejos para la vida: del amor propio al propósito

En su mensaje, el musculoso comunicador le dedicó una lista de recomendaciones para construir una vida significativa.

“Que este año lo encuentre construyendo vida, no con emociones pasajeras, sino con decisiones firmes. Esa es la diferencia entre un muchacho que crece… y un hombre que madura”, escribió.

También le pidió aprender a soltar cargas que no valen la pena y a vivir con propósito.

“Que este año pueda distinguir cuáles cargas vale la pena llevar y cuáles solo atrasan el propósito”, afirmó.

“El carácter abre puertas, no el talento”

El presentador dejó claro que lo que verdaderamente impulsa a una persona no son las habilidades, sino su esencia.

“Recuerde que es el carácter —no el talento— lo que abre las puertas que verdaderamente importan. No busque ser perfecto; busque ser íntegro”, destacó.

Le aconsejó que no tema a los tropiezos, sino que los convierta en aprendizaje, y que mida su éxito por la huella que deje en los demás.

Un papá orgulloso… dos veces

Omar cerró reafirmándole el orgullo que siente por él. “Aquí estoy, orgulloso de usted, de lo que es y de lo que sé que va a llegar a ser. Y pase lo que pase, nunca olvide que en esta vida hay dos cosas que no cambian: el amor de Dios… y el amor de su padre”.

Omar Cascante publicó este mensaje en honor a su hijo mayor Daniel. Fotografía: Captura Instagram Omar Cascante. (Instagram/Instagram)

Daniel fue su único hijo durante 24 años, hasta que en diciembre del 2024 Omar se convirtió en papá nuevamente con la llegada del pequeño Santiago.

Un mensaje que demuestra que el amor de un padre siempre deja huella.