El nombre de Omar Cascante vuelve a sonar en Teletica

El nombre de Omar Cascante volvió a resonar en Teletica año y medio después de que la televisora lo despidiera por los cambios que hizo en Buen día.

Cascante quedó fuera de canal 7 el 13 de junio del 2024, luego de 10 años de trabajar en la empresa como periodista y presentador. En ese mismo movimiento, la televisora también cesó a Randall Salazar.

Pese a su salida, este lunes 22 de diciembre, el nombre del comunicador volvió a aparecer en los contenidos oficiales del canal, esta vez a través de un artículo publicado en el sitio web teletica.com.

Omar Cascante festeja este lunes el primer año de su segundo hijo. Fotografía: Instagram Omar Cascante. (Instagram/Instagram)

Teletica destacó un momento personal muy especial

El exrostro de Buen día, quien además es cantante, atraviesa un momento de gran felicidad y agradecimiento, algo que la televisora no pasó por alto.

“Omar Cascante celebra el primer año de su hijo y le agradece por transformar su vida”, tituló la periodista Susana Peña el artículo que publicó Teletica sobre el comunicador.

La nota se basa en una emotiva publicación que Omar compartió en sus redes sociales con motivo del primer cumpleaños de su segundo hijo, Santiago Cascante.

“Santiago llegó cuando yo no tenía un norte claro”

En Instagram, Omar Cascante confesó que la llegada de su hijo ocurrió en un momento de mucha incertidumbre personal, pero que su nacimiento lo cambió todo.

“Santiago llegó cuando yo no tenía un norte claro, cuando el mapa estaba borroso y las decisiones no siempre eran firmes. Y aun así… llegó. No solo transformó mi vida. También tocó la de su mamá. Como si Dios hubiera dicho: ‘aquí hay dos corazones que necesitan reencontrarse con lo esencial’”, expresó el periodista.

“Llegó a recordarnos que cuando un hijo nace, no solo nace un niño… nace una nueva versión de quienes lo aman. Un día alguien me dijo: ‘los hijos nos escogen’. Y yo no lo entendí del todo… hasta que miré mi historia completa”, agregó.

El nombre de Omar Cascante volvió a sonar en Teletica. Fotografía: Captura Teletica.com. (Instagram/Instagram)

La reflexión sobre sus dos hijos

Omar también comparó la llegada de sus dos hijos y el momento de vida en el que se encontraba cuando cada uno nació.

Reflexionó que Daniel, su hijo mayor, llegó cuando él era “más joven, más impulsivo y más aprendiz que maestro”. Daniel tiene 25 años.

“Y Santiago me escogió después, no para comenzar el camino, sino para redireccionarlo. En este año pasó poco… y pasó todo. Pasó el tiempo… pero llegó el sentido. Y si de verdad los hijos nos escogen, entonces Santiago eligió este hogar no por lo que éramos; sino por lo que podíamos llegar a ser”, comentó.

“Fue el medio que usó Dios para transformarme”

El comunicador cerró su reflexión dejando claro el impacto espiritual y emocional que tuvo el nacimiento de su hijo menor.

Omar finalizó diciendo que Santiago fue el medio que usó Dios para transformar su vida, un mensaje que no pasó desapercibido ni para sus seguidores ni para la propia Teletica.

Omar Cascante y Randall Salazar se despidieron de los televidentes de Buen día el 14 de junio del 2024, un día después de que Teletica los despidiera. Fotografía: Archivo LT.

Cascante festeja este momento a pocos días de regresar a la tele, esta vez con ¡Opa!, en sus transmisiones de toros desde Zapote.