Óscar López se casa este domingo por tercera vez y confiesa por qué esta boda es “muy especial”

El exdiputado y abogado Óscar López nos presentó a su prometida, la doctora Jessie Montes de Oca. (Cortesía /Facebook)

Este domingo 18 de enero, el exdiputado y abogado Óscar López volverá a dar el “sí acepto”, ya va por la tercera vez.

El también exparticipante de Dancing with the stars contraerá matrimonio con la doctora Jessie Montes de Oca, una mujer discreta, pero clave en su vida desde hace ya cinco años.

A pocos días de la boda, ambos conversaron con La Teja sobre los detalles del enlace, los nervios previos, la logística contrarreloj y la historia de amor que los llevará hasta el altar.

López no ocultó que han sido días intensos, pues, además de correr con los preparativos de la boda también está poniéndole con el trabajo porque tendrá que cerrar su oficina por varios días.

“El sábado estuvimos en la degustación de la comida, aprobando decoración, viendo detalles de sonido, de la cena, de absolutamente todo. Yo me encargué de la logística porque uno ha sido un poquillo farandulerillo y conoce de eventos, entonces quise asegurarme de que todo quedara bien”, mencionó.

La ceremonia civil se realizará a las 5 de la tarde, en una reconocida sala de eventos en San José, aunque por razones de seguridad decidieron no revelar el lugar exacto. Eso sí, prometieron pasarnos fotos y videos del memorable momento.

Chispazo de mano a mano

La historia de amor entre Óscar y Jessie lleva ya cinco años consolidándose y, según dijo él, esta relación ha sido muy distinta a sus anteriores porque desde un principio decidieron manejarla con cierto grado de discreción.

Dicha petición fue de la misma doctora, a quien no le gustan las cámaras ni el mundo farandulero como a su prometido.

“Jessie es muy discreta, no le gusta el histrionismo y esa fue una de las condiciones que ella me puso. Hoy estamos en una etapa de la vida donde tomamos decisiones serenas, no desde el emocionalismo”, expresó López.

Óscar López y Jessie Montes de Oca llevan cinco años juntos, pero hasta ahora se irán a vivir juntos. (Cortesía /Facebook)

“Desde el principio quedamos en un acuerdo. Óscar es la figura pública y yo sigo en mi charquito, en mi espacio. Yo me dedico a la hidroterapia y ahí es donde soy famosa, con mis pacientes. Nuestra relación es superrespetuosa”, mencionó ella.

Se conocieron “accidentalmente”, pues ella era educadora en una universidad y él tenía que pasar a dicho recinto académico a atender a una persona que necesitaba sus servicios como abogado.

Ese día él andaba lesionado y ella terminó atendiéndolo a solicitud del amigo en común y el flechazo fue directo.

“Me la presentó (el cliente) y fue algo muy accidental. Yo andaba una lesión en la mano, entonces en ese contacto con mi mano, a mí como que algo me chispeó y de ahí en adelante nos hicimos amigos y aquí estamos”, recordó.

Enamorado de su inteligencia

Este será el tercer matrimonio para Óscar y el segundo para Jessie y serán los hijos de ambos quienes los llevarán hasta el altar.

López no escatimó palabras al explicar qué fue lo que lo llevó a enamorarse perdidamente y pensar en dar el siguiente paso.

“Para mí, a diferencia de otros hombres, el órgano sexual más importante de una mujer es el cerebro. Y esta mujer es un cerebro para todo. Es exageradamente inteligente. Además de su belleza física, que dicen que la tiene, para mí lo más importante es su inteligencia”, dijo.

Jessie Montes de Oca siempre lo ha apoyado en todo, hasta cuando le dio por volver a meterse en política. (Cortesía /Facebook)

Incluso, reveló que Jessie ha sido un pilar clave en su trabajo, pues en ocasiones lo acompaña a los juicios y lo ayuda a entender algunos términos médicos.

“Los jueces creen que es abogada. Me ayuda a entender temas de medicina forense, de sicología, de salud. Yo le digo: ‘¿qué quiso decir ese médico forense?’, y ella me lo explica. Eso me enamoró profundamente”, agregó.

Nada de famosos

Siguiendo con los temas de la boda, Jessie, por su parte, confesó que estos días previos han estado cargados de emociones.

Ella se mandó a hacer un vestido a su medida y gusto mientras que, él ya ajustó el traje que usará ese día.

La boda será muy íntima, de solo 100 invitados, entre familiares y amigos muy cercanos. Además, sin presencia de faranduleros.

Óscar López participó en Dancing with the Stars en el 2018 junto a la bailarina Tatiana Sánchez. (JOHN DURAN)

La encargada de casarlos será la abogada Marcela Hernández, colega de López, y contarán con la bendición del pastor Alberto Castro, presidente de la Fundación Génesis.

“Lejos de sentir mariposas en el estómago, siento abejas africanizadas”, dijo entre risas. “Pero agradecida con Dios, porque siempre hay nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Para Óscar y para mí este es el momento”, reconoció la futura señora de López.

Después del “sí”, la música estará a cargo de reconocidos músicos nacionales como Charly Rivera, Giovanni Dávila y Mario Moreno, quienes se unirán para ponerle sabor a la celebración con música tropical.

Óscar López sigue trabajando como abogado en su propio despacho.

En cuanto a la luna de miel se irán de paseo fuera del país al día siguiente y, aunque llevan años juntos, hasta ahora se irán a vivir juntos.

“Ella se viene a vivir a mi casa. A partir del domingo deja de ser una casa y pasa a ser un hogar: el hogar López Montes de Oca”, dijo Óscar muy emocionado.

Así, entre nervios, abejas africanizadas y mucho amor, Óscar y Jessie se preparan para comenzar una nueva etapa, convencidos de que esta vez su matrimonio será para siempre.