Fallece la influencer Yulia Burtseva luego de una cirugía estética y surgen serias acusaciones

La influencer italiana Yulia Burtseva falleció a los 38 años el pasado 4 de enero, luego de someterse a una cirugía estética. La noticia fue confirmada este miércoles 7 de enero por la prensa internacional y rápidamente generó impacto en el mundo digital.

Complicaciones tras el procedimiento

Según los reportes internacionales, Burtseva se realizó el procedimiento en una clínica estética, pero sufrió complicaciones que obligaron a su traslado de emergencia a un hospital, donde finalmente murió.

Investigación por presunta negligencia

De acuerdo con información de los medios RIA Novosti y Kommersant, el Comité de Investigación de la Federación Rusa para Moscú abrió un caso el 5 de enero.

Yulia Burtseva falleció a los 38 años tras cirugía estética. (People en Español/Captura)

La causa señala una posible negligencia contra el empleado de la clínica que la operó, quien presuntamente no contaba con título médico habilitante. El proceso continúa bajo investigación.

Presencia en redes sociales

Burtseva contaba con más de 73 mil seguidores en Instagram, donde compartía contenido relacionado con su vida familiar, su esposo y su hija, consolidando una comunidad activa en plataformas digitales.