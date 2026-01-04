Hallan muerto a Adrián Corona, dueño del Grupo Corona, luego de violento secuestro

El reconocido empresario tequilero Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida a un costado de la carretera Tonaya–Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco.

El hallazgo se produjo días después de que un grupo de sujetos armados lo privara de su libertad mientras se desplazaba con su familia hacia la costa.

De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades locales, el incidente ocurrió el pasado 27 de diciembre. El grupo familiar fue interceptado a la altura del crucero Los Volcanes, en el municipio de Atenguillo, donde los agresores ejecutaron el robo de pertenencias y el rapto de Corona, dejando a sus parientes abandonados en plena vía pública.

El empresario tequilero Adrián Corona fue víctima de un ataque armado en una carretera estatal. (GDA/El Universal/México/GDA/El Universal/México)

Detalles del hallazgo y la investigación

Tras la denuncia del secuestro, las fuerzas de seguridad de Jalisco iniciaron un despliegue operativo en la región para dar con el paradero de la víctima. El cuerpo fue finalmente encontrado el 29 de diciembre en las cercanías del lugar donde se efectuó el rapto, presentando señales visibles de violencia y heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

La Fiscalía del Estado procedió con los peritajes correspondientes y realizó la entrega de los restos a sus familiares. Actualmente, se mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen que acentúa la percepción de inseguridad en México.

Contexto de la zona y perfil de la víctima

Adrián Corona era una figura destacada en el sector de las bebidas alcohólicas, dirigiendo una compañía familiar dedicada a la producción y comercialización de tequila y mezcal de alta calidad. Su origen se remontaba al municipio de Tonaya, donde su labor empresarial era ampliamente reconocida.

La empresa del empresario asesinado era famosa por su marca de tequilas. (Captura de pantalla tomada de la página de Grupo Corona/Captura de pantalla tomada de la página de Grupo Corona)

Es importante señalar que la zona donde se registró el secuestro y posterior asesinato se caracteriza por una marcada presencia de grupos delictivos organizados. Este evento genera una fuerte conmoción en el sector empresarial ante los retos que presenta la inseguridad en México en rutas carreteras estratégicas.

